Убийство крупного бизнесмена в Киеве: вскрылись новые детали

Государственное бюро расследований не имеет доказательств причастности правоохранительных органов к убийству бизнесмена, которое произошло 5 марта в Киеве.
Слухи о том, что убийцей был человек в погонах, пока не подтвердились, сообщил руководитель ГБР Роман Труба на брифинге, пишет "Интерфакс-Украина".
"Не было фактических данных, которые бы свидетельствовали, что убийство совершил правоохранитель или субъект, подследственный ГБР. Без этих оснований мы не осуществляем досудебное расследование в этом производстве", – пояснил Труба.
Убитый Сергей Киселев
Скриншот
Он также сообщил, что сотрудники бюро выезжали на место убийства, но не нашли подтверждения слухов о причастности правоохранителей.
Место убийства
Как писал OBOZREVATEL:
В Киеве неизвестные выстрелили в мужчину в элитной иномарке, после чего скрылись. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Погибшим оказался 59-летний Сергей Киселев – крупный предприниматель и свидетель в деле "бриллиантовых прокуроров".
Именно из магазина Киселева в 2016 году во время обыска прокуроры украли драгоценности.
Однако в официальном комментарии Генеральной прокуратуры заявили, что убитый не был причастен к делу "бриллиантовых прокуроров".
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