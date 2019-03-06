Убийство крупного бизнесмена в Киеве: вскрылись новые детали

Государственное бюро расследований не имеет доказательств причастности правоохранительных органов к убийству бизнесмена, которое произошло 5 марта в Киеве.

Слухи о том, что убийцей был человек в погонах, пока не подтвердились, сообщил руководитель ГБР Роман Труба на брифинге, пишет "Интерфакс-Украина".

"Не было фактических данных, которые бы свидетельствовали, что убийство совершил правоохранитель или субъект, подследственный ГБР. Без этих оснований мы не осуществляем досудебное расследование в этом производстве", – пояснил Труба.

Убитый Сергей Киселев Скриншот

Он также сообщил, что сотрудники бюро выезжали на место убийства, но не нашли подтверждения слухов о причастности правоохранителей.

Место убийства

Как писал OBOZREVATEL:

В Киеве неизвестные выстрелили в мужчину в элитной иномарке, после чего скрылись. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Погибшим оказался 59-летний Сергей Киселев – крупный предприниматель и свидетель в деле "бриллиантовых прокуроров".

Именно из магазина Киселева в 2016 году во время обыска прокуроры украли драгоценности.

Однако в официальном комментарии Генеральной прокуратуры заявили, что убитый не был причастен к делу "бриллиантовых прокуроров".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал