|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Криминал

Убийство крупного бизнесмена в Киеве: вскрылись новые детали

6.3тЧитать материал на украинском

Государственное бюро расследований не имеет доказательств причастности правоохранительных органов к убийству бизнесмена, которое произошло 5 марта в Киеве.

Слухи о том, что убийцей был человек в погонах, пока не подтвердились, сообщил руководитель ГБР Роман Труба на брифинге, пишет "Интерфакс-Украина".

"Не было фактических данных, которые бы свидетельствовали, что убийство совершил правоохранитель или субъект, подследственный ГБР. Без этих оснований мы не осуществляем досудебное расследование в этом производстве", – пояснил Труба.

Новости
Дело "бриллиантовых прокуроров": в ГПУ сделали заявление об убитом в Киеве ювелире
Убитый Сергей Киселев

Убитый Сергей Киселев

Скриншот

Он также сообщил, что сотрудники бюро выезжали на место убийства, но не нашли подтверждения слухов о причастности правоохранителей.

Место убийства

Место убийства

Как писал OBOZREVATEL:

  • В Киеве неизвестные выстрелили в мужчину в элитной иномарке, после чего скрылись. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

  • Погибшим оказался 59-летний Сергей Киселев – крупный предприниматель и свидетель в деле "бриллиантовых прокуроров".

  • Именно из магазина Киселева в 2016 году во время обыска прокуроры украли драгоценности.

  • Однако в официальном комментарии Генеральной прокуратуры заявили, что убитый не был причастен к делу "бриллиантовых прокуроров".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
16
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги