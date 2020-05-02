Суд выпустил на свободу главных подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

Двое подозреваемых в убийстве в Переяславе-Хмельницком 5-летнего Кирилла Тлявова, среди которых экс-полицейский, вышли на свободу под залог.

Речь идет о бывшем правоохранителе Владимире Петровце и гражданском Дмитрие Кривошее, сообщила изданию "Громадське" бабушка убитого мальчика Александра Тлявова и адвокат одного из обвиняемых Виктор Чевгуз.

"Когда им уменьшили сумму залога, они вскоре внесли ее и вышли", – рассказал Чевгуз.

Ранее залог составлял 273 тыс. грн ($10,1 тыс.), до какой именно суммы его уменьшили – пока не уточняется.

В настоящее время под стражей остался один подозреваемый – бывший полицейский Иван Приходько. Четвертый подозреваемый – несовершеннолетний сын Петровца – находится под личным обязательствам.

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