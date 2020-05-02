Суд выпустил на свободу главных подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

Двое подозреваемых в убийстве в Переяславе-Хмельницком 5-летнего Кирилла Тлявова, среди которых экс-полицейский, вышли на свободу под залог.
Речь идет о бывшем правоохранителе Владимире Петровце и гражданском Дмитрие Кривошее, сообщила изданию "Громадське" бабушка убитого мальчика Александра Тлявова и адвокат одного из обвиняемых Виктор Чевгуз.
"Когда им уменьшили сумму залога, они вскоре внесли ее и вышли", – рассказал Чевгуз.
Ранее залог составлял 273 тыс. грн ($10,1 тыс.), до какой именно суммы его уменьшили – пока не уточняется.
В настоящее время под стражей остался один подозреваемый – бывший полицейский Иван Приходько. Четвертый подозреваемый – несовершеннолетний сын Петровца – находится под личным обязательствам.
Убийство ребенка под Киевом
Коллаж
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий под Киевом 5-летний мальчик получил огнестрельное ранение в голову.
Ребенка под Киевом подстрелили пьяные полицейские. Их задержали.
Пятилетний Кирилл, которого ранили в голову пьяные копы, умер в больнице, не приходя в сознание.
В Киеве состоялась акция протеста – активисты требовали наказать полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в городе Переяслав-Хмельницкий.
Соцсети бурно отреагировали на гибель 5-летнего Кирилла. Ответили на это и в высшем руководстве страны.
Из-за убийства мальчика глава Нацполиции Киевщины попросил его уволить и отправить в ООС.
Стали известны подробности о полицейских, которые подстрелили ребенка в Переяслав-Хмельницком.
В городе Переяслав-Хмельницкий, где смертельно ранили 5-летнего ребенка, нет патрульной полиции в том виде, в котором ее запускали в 2015 году.
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