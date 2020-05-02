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3 мая • обновлено в 22:30
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/ Криминал

Суд выпустил на свободу главных подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

17.1т
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Двое подозреваемых в убийстве в Переяславе-Хмельницком 5-летнего Кирилла Тлявова, среди которых экс-полицейский, вышли на свободу под залог.

Речь идет о бывшем правоохранителе Владимире Петровце и гражданском Дмитрие Кривошее, сообщила изданию "Громадське" бабушка убитого мальчика Александра Тлявова и адвокат одного из обвиняемых Виктор Чевгуз.

"Когда им уменьшили сумму залога, они вскоре внесли ее и вышли", – рассказал Чевгуз.

Ранее залог составлял 273 тыс. грн ($10,1 тыс.), до какой именно суммы его уменьшили – пока не уточняется.

В настоящее время под стражей остался один подозреваемый – бывший полицейский Иван Приходько. Четвертый подозреваемый – несовершеннолетний сын Петровца – находится под личным обязательствам.

Убийство ребенка под Киевом

Убийство ребенка под Киевом

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Убийство полицией ребенка под Киевом Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
Национальная полиция Украины убийство дети
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Чан Джеки
Чан Джеки
посадить судью что его выпустила или п.дар выпустил.а етих мусоров на пожизненое.
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Клоун, невже і смерть дитини не привід для здійснення покарання за всією суворістю закону? Штовхаєте на самосуди?
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Holub Bohdan, не 314діть, зібратися покричати ще можуть, а виробити спільну ціль та її втілювати - ні.
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