Убийство девушек в Киеве: всплыла жуткая правда о подозреваемом

Подозреваемый в жутком убийстве двух девушек на съемной квартире в Киеве Сергей Ксендзик отбывал наказание за изнасилование. Через несколько лет после происшествия его жертва погибла при загадочных обстоятельствах.

Об этом стало известно в эфире ток-шоу "Касается каждого" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Журналистам удалось узнать, что жертву Ксендзика звали Ирина. Ее родственники не исключают, что убийство совершили по его указанию. Дело в том, что после того, как преступнику вынесли приговор, семье Ирины стали поступать угрозы.

По словам ведущего программы, жители дома, где убили 19-летнюю Марию Камынину и 16-летнюю Еву Лысенко, отказываются общаться с журналистами на камеру, потому как боятся расправы.

Как сообщал OBOZREVATEL, трагедия случилась на улице Кирилловской, 127, на съемной квартире, которую сдавали посуточно. Тела погибших девушек – 19-летней Марии и 16-летней Евы – обнаружила 3 января на балконе в шкафу хозяйка квартиры, когда пришла убирать жилье. Полиция насчитала на телах десяток колотых ран.

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