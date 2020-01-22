Главная Новости
22 января • обновлено в 16:50
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Убийство девушек в Киеве: всплыла жуткая правда о подозреваемом

3.7т
Читать материал на украинском

Подозреваемый в жутком убийстве двух девушек на съемной квартире в Киеве Сергей Ксендзик отбывал наказание за изнасилование. Через несколько лет после происшествия его жертва погибла при загадочных обстоятельствах.

Об этом стало известно в эфире ток-шоу "Касается каждого" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Новости
"Крик, плач, три удара": сосед вспомнил о страшных звуках из квартиры в Киеве, где убили девушек

Журналистам удалось узнать, что жертву Ксендзика звали Ирина. Ее родственники не исключают, что убийство совершили по его указанию. Дело в том, что после того, как преступнику вынесли приговор, семье Ирины стали поступать угрозы.

По словам ведущего программы, жители дома, где убили 19-летнюю Марию Камынину и 16-летнюю Еву Лысенко, отказываются общаться с журналистами на камеру, потому как боятся расправы.

Как сообщал OBOZREVATEL, трагедия случилась на улице Кирилловской, 127, на съемной квартире, которую сдавали посуточно. Тела погибших девушек – 19-летней Марии и 16-летней Евы – обнаружила 3 января на балконе в шкафу хозяйка квартиры, когда пришла убирать жилье. Полиция насчитала на телах десяток колотых ран.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
13
0
Смешно
0
Интересно
13
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
На этом сaйте лeгко нaйти красивую дeвушку для сeкса в своем городе uasexworld.forumok.top
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги