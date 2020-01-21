Кожу рубили по живому, вырезали кресты: шокирующие детали зверского убийства девушек в Киеве. Видео 18+

Родители 19-летней Марии Камыниной, которую вместе с подругой нашли убитыми в арендованной квартире в Киеве, рассказали шокирующие подробности расправы над девушками.

Подробности резонансного дела они раскрыли в ток-шоу "Касается каждого" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Когда мы приехали на идентификацию тела, увидели ужасную картину. Вся голова и лицо дочери были в крови. Левый глаз было подбит. Я Маричку узнала сразу. Просто то, что я увидела. Тело избито, поколото. В районе сердца сквозная рана. Нам сказали, что ее закололи ножом. Когда мы ребенка привезли домой, увидели, что кожа на лице и щеках у нее просто срезана тонким слоем. На ногах и руках тоже срезана кожа. Раны – как моя ладонь. Под глазом ножом снизу вверх подрезали кожу", – рассказала мать Оксана Цымбалюк.

Убитые девушки Скриншот из видео

По словам женщины, некоторые раны напоминали по форме крест – их было около 50. Также девушке перерезали горло.

"На шее вырезан огромный фрагмент кожи с мясом. Рана настолько глубокая, что выглядел шейный позвонок. Ноги были черными. У нас подозрение, что, кроме того, что ребенка зверски убили, ее еще изнасиловали. Одна рука дочери была вывернута в локте абсолютно неестественным путем", – рассказала со слезами мать.

Она также заверила, что перед убийством девушку пытали с особой жестокостью.

Поделился переживаниями отец убитой Марии. Он отметил, что, несмотря на то, что служил на флоте и много в жизни видел, такое зверство, как преступники сделали с молодыми девушками, показывают не в каждом фильме ужасов.

"Такое сделать с человеком за час невозможно. Аккуратно срезана кожа с лица и тела. Это могла сделать или аккуратная женщина, или хирург. На шее срезана кожа. На левой руке кожа свисала. На ногах была видна мужская рука – кожу рубили по живому", – рассказал мужчина.

Убийство девушек в Киеве: родители шокировали деталями Скриншот из видео

По его словам, ни одна рана не была смертельной и девушка активно сопротивлялась, о чем свидетельствуют следы на руке.

"Весь живот в ножевых ранах. Под конец они ее, вероятно, взяли за волосы, и срезали с мясом к позвонку кожу с волосами. Там нет крупных сосудов, поэтому Маричка еще была жива. Чтобы она не прикрывалась – зрение же у человека бинокулярное, ее пырнули ножом в глаз. Вместо глаза у дочки месиво. Она уже не видела и не могла защищаться. Тогда ее ударили по голове, проломили череп. А потом уже ударили ножом в сердце. У Евы была повреждена шея", – добавил отец Марии.

Мать убитой 16-летней Евы Лысенко Мария Якубовская также рассказала об пережитом ужасе.

"Я только хочу знать, за что поплатились эти дети. Я бегала, искала Еву. Я еще 2 января проснулась ночью в холодном поту. Я чувствовала, что случилось что-то ужасное. О чем, собственно, нам сообщат в полицию. Когда увидела тело дочери в морге, ее лицо было не сильно избито, поэтому я ее узнала. Сначала мне показали тело Маши. Я бы ее не опознала", – заплакала женщина.

"Нас с мужем постигло большое горе. Нашу единственную дочь убили зверски. Перед тем ее еще пытали. Мы хотим знать кто это сделал, за что и почему ее нашли в той проклятой квартире в шкафу. Я жила в селе, а Маричка в Киеве. Мы не виделись с ней определенный промежуток времени. Она постоянно была на работе, и не могла приехать. Мы контактировали по телефону. В Маши было много разных интересов, она играла на пианино, любила музыку. Для нас Маричка была лучшая. Без нее жизнь потеряло всякий смысл, в душе полная пустота. Нас нет", – не смогла сдержаться Оксана Цымбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, трагедия случилась на улице Кирилловской, 127, на съемной квартире, которую сдавали посуточно. Тела погибших девушек – 19-летней Марии и 16-летней Евы – обнаружила 3 января на балконе в шкафу хозяйка квартиры, когда пришла убирать жилье. Полиция насчитала на телах десяток колотых ран.

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