Двойное убийство девушек в Киеве: суд решил судьбу подозреваемых

Подозреваемых в убийстве двух девушек на Подоле в Киеве арестовали на 2 месяца без определения размера залога.

Такое решение Шевченковским районным судом столицы было принято по ходатайству городской прокуратуры, передает пресс-служба на странице в Facebook.

Действия 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы квалифицированы по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины.

Подозреваемые и убитые девушки Коллаж

За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Подольском районе Киева 4 января местная жительница обнаружила трупы двух девушек в квартире, которую сдавала арендаторам на Новый год.

В сети появились жуткие подробности и фото тел девушек, которых убили в арендованной на Новый год квартире.

Девушки 16-ти и 19-ти лет были в розыске как пропавшие без вести со 2 января 2020 года.

Погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко.

Позже было опубликовано фотороботы подозреваемых в жестоком убийстве в Подольском районе Киева. Речь идет о Сергее Ксендзике и Елизавете Бершацкой.

6 января в Одессе задержали Ксендзика и Бершацкую – подозреваемых в убийстве двух девушек в съемной квартире в Киеве.

Ксендзик находился под следствием за совершение грабежа с насилием.

OBOZREVATEL узнал все подробности трагедии.

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