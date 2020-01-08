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8 января • обновлено в 18:17
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/ Криминал

Двойное убийство девушек в Киеве: суд решил судьбу подозреваемых

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Подозреваемых в убийстве двух девушек на Подоле в Киеве арестовали на 2 месяца без определения размера залога.

Такое решение Шевченковским районным судом столицы было принято по ходатайству городской прокуратуры, передает пресс-служба на странице в Facebook.

Действия 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы квалифицированы по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины.

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Подозреваемые и убитые девушки

Подозреваемые и убитые девушки

Коллаж

За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Подольском районе Киева 4 января местная жительница обнаружила трупы двух девушек в квартире, которую сдавала арендаторам на Новый год.

  • В сети появились жуткие подробности и фото тел девушек, которых убили в арендованной на Новый год квартире.

  • Девушки 16-ти и 19-ти лет были в розыске как пропавшие без вести со 2 января 2020 года.

  • Погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко.

  • Позже было опубликовано фотороботы подозреваемых в жестоком убийстве в Подольском районе Киева. Речь идет о Сергее Ксендзике и Елизавете Бершацкой.

  • 6 января в Одессе задержали Ксендзика и Бершацкую – подозреваемых в убийстве двух девушек в съемной квартире в Киеве.

  • Ксендзик находился под следствием за совершение грабежа с насилием.

  • OBOZREVATEL узнал все подробности трагедии.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Убийство в Киеве Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
прокуратура Киева убийство
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АлИБАБАЕВИЧ АБДУРАХМАН
АлИБАБАЕВИЧ АБДУРАХМАН
Какие 10 лет.Пожизненно этой нечисти а потом прямо в ад.
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