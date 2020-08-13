Убийство девочки на Киевщине: жертвой подозреваемого чуть не стала его бывшая

Бывшая девушка 15-летнего парня, которого арестовали на два месяца по подозрению в убийстве 12-летней Софии Недобой на Киевщине, рассказала, что полтора года назад он к ней также якобы приставал.

Соседи и работники школы, где учились дети говорят, что задержанный был неконфликтным и добрым. Однако всех удивила история в Instagram, которую выложила бывшая девушка задержанного, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Спасибо, что на месте той девушки была не я. Хорошо, что я тогда сбежала. Ненавижу тебя", – писала та.

В комментарии журналистам она рассказала, что инцидент произошел полтора года назад.

"Он тоже ко мне целоваться лез, а я его оттолкнула, и он пытался продолжить, поцеловать. Я как-то вывернулась и пошла. Он выпил тогда, сказал, что не контролировал себя", – объяснила бывшая девушка подозреваемого.

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