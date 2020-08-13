Убийство девочки на Киевщине: жертвой подозреваемого чуть не стала его бывшая

В городе Яготине Киевской области 9 августа исчезла 12-летняя София Недобой
На Киевщине 10 августа несовершеннолетнюю нашли мертвой, а также задержали 15-летнего подозреваемого в ее убийстве
Глава ГУНП в Киевской области Андрей Небытов рассказал, что убийству 12-летней девочки предшествовал конфликт на почве сексуальных домогательств со стороны подозреваемого
12 августа 15-летнему подростку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога
Бывшая девушка подозреваемого рассказала, что полтора года назад он к ней также якобы приставал
На Киевщине убили 12-летнюю девочку Софию Недобой.
Бывшая девушка 15-летнего парня, которого арестовали на два месяца по подозрению в убийстве 12-летней Софии Недобой на Киевщине, рассказала, что полтора года назад он к ней также якобы приставал.
Соседи и работники школы, где учились дети говорят, что задержанный был неконфликтным и добрым. Однако всех удивила история в Instagram, которую выложила бывшая девушка задержанного, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Спасибо, что на месте той девушки была не я. Хорошо, что я тогда сбежала. Ненавижу тебя", – писала та.
В комментарии журналистам она рассказала, что инцидент произошел полтора года назад.
"Он тоже ко мне целоваться лез, а я его оттолкнула, и он пытался продолжить, поцеловать. Я как-то вывернулась и пошла. Он выпил тогда, сказал, что не контролировал себя", – объяснила бывшая девушка подозреваемого.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в городе Яготине Киевской области 9 августа исчезла 12-летняя София Недобой.
На Киевщине 10 августа несовершеннолетнюю нашли мертвой, а также задержали 15-летнего подозреваемого в ее убийстве.
Глава ГУНП в Киевской области Андрей Небытов рассказал, что убийству 12-летней девочки предшествовал конфликт на почве сексуальных домогательств со стороны подозреваемого.
12 августа 15-летнему подростку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.