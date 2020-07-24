Убийство бизнесмена на Киевщине: правоохранители озвучили официальную версию

Правоохранители озвучили официальную версию убийства столичного бизнесмена, вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана на Киевщине – неизвестный сделал прицельные выстрелы из пистолета в автомобиль Тoyota Сamry, за рулем которого был мужчина.

Об этом написала пресс-служба МВД на своем сайте, не называя имени бизнесмена. Она отметила, что сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

"Вблизи села Артемовка в Бориспольском районе неизвестное лицо совершило прицельные выстрелы из пистолета в автомобиль Тoyota Сamry, за рулем которого находился 44-летний житель города Киев", – говорится в сообщении.

От полученных огнестрельных ранений бизнесмен скончался. Его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. В салоне авто также был сын погибшего – ребенок не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом расстреляли столичного бизнесмена Игоря Плекана.