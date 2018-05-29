Убийство Бабченко: в МВД раскрыли первые детали и версии

Одной из версий убийства журналиста Аркадия Бабченко будут действия российских спецслужб.

Об этом заявил нардеп от "Народного фронта" и член коллегии МВД Антон Геращенко в Facebook.

"Путинский режим метит в тех, кого нельзя сломать или запугать", - написал он.

Геращенко сообщил детали преступления.

"Сегодня в Киеве на пороге квартиры, где он жил, был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко, последовательный противник путинского режима и Друг Украины. В доме закончился хлеб. Аркадий пошёл в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко. Сердце Аркадия остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу. На место убийства Друга Украины выехала следственно - оперативная группа полиции. Лучшие следователи будут заниматься расследованием этого жёсткого убийства. Очевидно, что одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том что на самом деле происходит в России и в Украине", - подчеркнул нардеп.

"Пусть земля будет тебе пухом Аркадий! Знаю, тебя было нельзя купить или запугать. Ты стал ещё одним мучеником за свободу и процветание России и мир в Украине...", - написал Геращенко.

Первая версия мотивов убийства Аркадия Бабченко - его профессиональная деятельность, заявил начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко в эфире "112 Украина".

"Первая версия и очевидна - это профессиональная деятельность. Но в настоящее время еще рано строить какие-то конкретные версии. Мы прорабатываем прилегающую территорию и место преступления, дом, устанавливаем наличие видеокамер, потом мы сможем уже, проанализировав все собранные материалы, строить какие-то конкретные версии", - заявил Крищенко.

Он также сообщил, что жена погибшего пока что не может предоставить показания, поскольку находится в шоковом состоянии. С ней сейчас работают медики и психологи.

"Пока что я все вам сказал", - подчеркнул Крищенко.

Кроме того, Крищенко заявил, что Аркадий Бабченко не обращался к полиции с заявлениями об угрозах.

"К Нацполиции Киева по крайней мере, к нам таких обращений не было. У нас не было с ним уголовных производств, где бы он проходил свидетелем или лицом, нуждающимся в помощи. Соответствующий запрос уже есть в СБУ. Завтра мы сможем предоставить информацию вообще по Нацполиции Украины по этому поводу. Но он не охранялся, пока получается так", - сообщил он.

Также полиция опубликовала фоторобот убийцы.

Напомним, появились первые фото застреленного Бабченко и места преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, волонтер и товарищ убитого Мирослав Гай рассказал об угрозах журналисту.