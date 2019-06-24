Убийство 9-летнего мальчика в Киеве: суд взял под стражу подозреваемого родственника

В Киеве Дарницкий суд приступил к избранию меры пресечения подозреваемому в убийстве 9-летнего Захара Черевко, который является братом отчима ребенка.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Убийство 9-летнего мальчика. В эти минуты Дарницкий райсуд столицы избирает меру пресечения подозреваемому", – написала она.

Подозреваемый в убийстве Захара Черевко Facebook Надежды Максимец

Убитый мальчик Захар Черевко Facebook Инфо Борщаговка

По словам Максимец, учитывая тяжесть совершенного преступления, прокурор выступил с просьбой к суду применить самую строгую меру пресечения, а именно содержание под стражей без альтернативы.

Вскоре стало известно, что суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. "Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы", – отметил начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева 22 июня пропал девятилетний Захар Черевко. Он вышел из дома около 20:00 и не вернулся. Вечером 23 июня стало известно, что его тело нашли возле озера Вырлица.

Позже выяснилось, что 9-летнего Захара Черевко убил и бросил в озеро в Киеве брат сожителя его матери. В полиции выразили подозрение, что у него есть проблемы с психическим здоровьем.

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