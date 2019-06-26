Убийство 5-летнего ребенка под Киевом: адвокат семьи обратился к Зеленскому

Адвокат семьи убитого под Киевом 5-летнего Кирилла Тлявова обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о встрече.

Андрей Левковец попросил главу государства посодействовать расследованию преступления, в котором подозревают двух полицейских. Об этом он сообщил на брифинге относительно хода следствия 26 июня, пишет УНН.

"Обращаемся к президенту Украины с требованием обеспечить придерживание конституционных прав семьи Тлявовых относительно справедливого суда, справедливого расследования, неизбежности наказания лиц, которые совершили преступление", – сообщил Левковец.

Адвокат также потребовал обеспечения участия в уголовном производстве семьи убитого мальчика.

"Просим принять семью Тлявовых и ее представителей на прием", – обратился он.

Убитый Кирилл и подозреваемые

По его словами, следователи Государственного бюро расследований игнорируют ходатайства и многочисленные обращения о проведении следственных действий, в том числе, об установлении личностей всей причастных к стрельбе.

Обращения игнорировались не только от имени родственников, но и от уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы.

Как писал OBOZREVATEL:

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