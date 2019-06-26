Убийство 5-летнего ребенка под Киевом: адвокат семьи обратился к Зеленскому

Адвокат семьи убитого под Киевом 5-летнего Кирилла Тлявова обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о встрече.
Андрей Левковец попросил главу государства посодействовать расследованию преступления, в котором подозревают двух полицейских. Об этом он сообщил на брифинге относительно хода следствия 26 июня, пишет УНН.
"Обращаемся к президенту Украины с требованием обеспечить придерживание конституционных прав семьи Тлявовых относительно справедливого суда, справедливого расследования, неизбежности наказания лиц, которые совершили преступление", – сообщил Левковец.
Адвокат также потребовал обеспечения участия в уголовном производстве семьи убитого мальчика.
"Просим принять семью Тлявовых и ее представителей на прием", – обратился он.
Убитый Кирилл и подозреваемые
По его словами, следователи Государственного бюро расследований игнорируют ходатайства и многочисленные обращения о проведении следственных действий, в том числе, об установлении личностей всей причастных к стрельбе.
Обращения игнорировались не только от имени родственников, но и от уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы.
Как писал OBOZREVATEL:
31 марта в городе Переяслав-Хмельницкий под Киевом полицейские подстрелили 5-летнего ребенка Кирилла Тлявова. Он умер умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.
Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались", стреляя по банкам. Вскоре их задержали.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что полицейские, которые убили ребенка, будут наказаны по всей строгости закона и дело не удастся "замять".4 июня Голосеевский районный суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Они свою вину отрицают.
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