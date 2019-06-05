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/Криминал

Убийство 5-летнего мальчика под Киевом: жена копа выступила с циничным заявлением

8.1тЧитать материал на украинском

Жена полицейского Владимира Петровца, которого обвиняют в смертельном выстреле в 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком, Ольга заявила, что в гибели ребенка якобы виноваты его же родители.

"Из их дома можно было увидеть, что на лужайке стреляют. Как они могли отпустить своего ребенка? Я в шоке. Считаю акции протеста проплаченными", — цитирует ее слова "Сегодня".

При этом женщина утверждает, что в тот день ее муж большую часть времени проводил со своими детьми, 8-летними девочками-близняшками — кормил их мороженым, водил в пиццерию.

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Владимир Петровец и погибший Кирилл с мамой

Владимир Петровец и погибший Кирилл с мамой

"В обед Вова и Ваня (Приходько — второй обвиняемый) отдали детей бабушкам и поехали на ту лужайку. Нетрезвым муж был на момент задержания, ночью. А мальчик был ранен еще днем. Стрелял мой муж или нет — этого я не знаю. Там ведь было еще несколько человек", — сказала Ольга.

Как сообщал OBOZREVATEL, подозреваемые в убийстве мальчика не дают показаний, отказались пройти тесты на алкоголь и не позволили провести экспертизу на наличие пороха на руках. Также кто-то из близких, вероятно, помогает им избежать наказания и прячет оружие.

Напомним:

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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леня зе
леня зе
а я вчера писал.чего без каски.без броника и чего без присмотра гуляет вне дома.она читал обоз
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Самосуд. И начать с этой суки.
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