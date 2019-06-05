Убийство 5-летнего мальчика под Киевом: жена копа выступила с циничным заявлением

Жена полицейского Владимира Петровца, которого обвиняют в смертельном выстреле в 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком, Ольга заявила, что в гибели ребенка якобы виноваты его же родители.
"Из их дома можно было увидеть, что на лужайке стреляют. Как они могли отпустить своего ребенка? Я в шоке. Считаю акции протеста проплаченными", — цитирует ее слова "Сегодня".
При этом женщина утверждает, что в тот день ее муж большую часть времени проводил со своими детьми, 8-летними девочками-близняшками — кормил их мороженым, водил в пиццерию.
Владимир Петровец и погибший Кирилл с мамой
"В обед Вова и Ваня (Приходько — второй обвиняемый) отдали детей бабушкам и поехали на ту лужайку. Нетрезвым муж был на момент задержания, ночью. А мальчик был ранен еще днем. Стрелял мой муж или нет — этого я не знаю. Там ведь было еще несколько человек", — сказала Ольга.
Как сообщал OBOZREVATEL, подозреваемые в убийстве мальчика не дают показаний, отказались пройти тесты на алкоголь и не позволили провести экспертизу на наличие пороха на руках. Также кто-то из близких, вероятно, помогает им избежать наказания и прячет оружие.
Напомним:
5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком 31 мая. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.
Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались", стреляя по банкам.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что полицейские, которые убили ребенка, будут наказаны по всей строгости закона и дело не удастся "замять".
4 июня суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Однако они свою вину отрицали.
Также Князев уволил главу Нацполиции Киевской области Дмитрия Ценова, который попросил отправить его в зону ООС на Донбасс.
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