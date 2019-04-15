У водителя не было прав: под Киевом в ДТП погибла девушка-подросток

В Фастове Киевской области 14 апреля произошла смертельная авария. Погибла 17-летняя пассажирка авто ВАЗ, а 18-летний водитель серьезных повреждений не получил.
У него не было водительский прав, сообщили в пресс-службе полиции в Киевской области. Парень не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина перекинулась на крышу.
"В результате 17-летняя девушка, которая сидела на переднем пассажирском сидении, получила травмы, несовместимые с жизнью", – уточнили в полиции.
ДТП в Фастове
Полиция Киевской области
Известно также, что в момент ДТП водитель был трезвым. Он проживает в селе Большая Снитынка.
Как писал OBOZREVATEL, в Киеве возле станции метро "Выдубичи" в пятницу, 25 января, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием.
Предварительно установлено, что женщина-водитель не справилась с управлением, в результате чего авто перевернулось.
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