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/Криминал

У водителя не было прав: под Киевом в ДТП погибла девушка-подросток

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В Фастове Киевской области 14 апреля произошла смертельная авария. Погибла 17-летняя пассажирка авто ВАЗ, а 18-летний водитель серьезных повреждений не получил.

У него не было водительский прав, сообщили в пресс-службе полиции в Киевской области. Парень не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина перекинулась на крышу.

"В результате 17-летняя девушка, которая сидела на переднем пассажирском сидении, получила травмы, несовместимые с жизнью", – уточнили в полиции.

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ДТП в Фастове

ДТП в Фастове

Полиция Киевской области

Известно также, что в момент ДТП водитель был трезвым. Он проживает в селе Большая Снитынка.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве возле станции метро "Выдубичи" в пятницу, 25 января, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием.

Предварительно установлено, что женщина-водитель не справилась с управлением, в результате чего авто перевернулось.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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