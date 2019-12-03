Главная Новости
3 декабря • обновлено в 20:27
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

В масках скрылись на BMW X5: в Киеве произошло дерзкое ограбление у "ПриватБанка"

1.2т
Читать материал на украинском

В Голосеевском районе Киева во вторник, 3 декабря, группа неизвестных в масках ограбила мужчину возле одного из отделений "ПриватБанка".

Это произошло около 15:00 на улице Михаила Ломоносова, 50\2, сообщил "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

Преступники, предварительно, трое мужчин, вырвали из рук пострадавшего сумку, когда тот выходил из банка, и скрылись на BMW X5. В городе ввели оперативный план "Перехват".

Новости
В Киеве нагло ограбили отделение "Укрпочты": приметы подозреваемого

Ограбление у "ПриватБанка"

Ограбление у "ПриватБанка"

Коллаж

В сумке находились ключи от автомобиля и деньги в сумме 70 тысяч гривен. Кроме того, грабители с помощью ножа пробили колеса автомобиля мужчины, которого обокрали.

Патрульная полиция разыскивает подозреваемых. На месте работала следственно-оперативная группа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева, в школе на улице Гната Юры, женщина нагло ограбила ребенка. Она сорвала с 6-летней девочки золотую цепочку.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал
Место
Украина Киев
Теги
ПриватБанк грабеж крадут деньги
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivani Rezo
Ivani Rezo
70 штук ?) Бмвх5? Ахахах вот это куш теперь можно и не работать )
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги