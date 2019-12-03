В масках скрылись на BMW X5: в Киеве произошло дерзкое ограбление у "ПриватБанка"

В Голосеевском районе Киева во вторник, 3 декабря, группа неизвестных в масках ограбила мужчину возле одного из отделений "ПриватБанка".
Это произошло около 15:00 на улице Михаила Ломоносова, 50\2, сообщил "Информатор" со ссылкой на собственные источники.
Преступники, предварительно, трое мужчин, вырвали из рук пострадавшего сумку, когда тот выходил из банка, и скрылись на BMW X5. В городе ввели оперативный план "Перехват".
Ограбление у "ПриватБанка"
Коллаж
В сумке находились ключи от автомобиля и деньги в сумме 70 тысяч гривен. Кроме того, грабители с помощью ножа пробили колеса автомобиля мужчины, которого обокрали.
Патрульная полиция разыскивает подозреваемых. На месте работала следственно-оперативная группа.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева, в школе на улице Гната Юры, женщина нагло ограбила ребенка. Она сорвала с 6-летней девочки золотую цепочку.
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