У консульства Польши в Киеве избили нацгвардейца: появились подробности о преступнике

В результате потасовки у консульства Республики Польша в Киеве пострадал военнослужащий Национальной гвардии, который охранял дипломатическое учреждение.

На бойца НГУ поздно вечером 25 марта напали двое пьяных мужчин, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Установлено, что между военнослужащим и молодыми людьми возник словесный конфликт, после которого произошла драка. По предварительной информации, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения", – сообщили в полиции.

Правоохранители задержали одного из подозреваемых – 27-летнего иностранца. Мужчина отказался объяснять свой поступок.

полиция Киева Задержанный

Второму злоумышленнику удалось скрыться, его ищут.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемого задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Потасовка у посольства Польши в Киеве obozrevatel.com

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