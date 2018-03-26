У консульства Польши в Киеве избили нацгвардейца: появились подробности о преступнике

В результате потасовки у консульства Республики Польша в Киеве пострадал военнослужащий Национальной гвардии, который охранял дипломатическое учреждение.
На бойца НГУ поздно вечером 25 марта напали двое пьяных мужчин, сообщает пресс-служба полиции Киева.
"Установлено, что между военнослужащим и молодыми людьми возник словесный конфликт, после которого произошла драка. По предварительной информации, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения", – сообщили в полиции.
Правоохранители задержали одного из подозреваемых – 27-летнего иностранца. Мужчина отказался объяснять свой поступок.
полиция Киева
Задержанный
Второму злоумышленнику удалось скрыться, его ищут.
Следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемого задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Потасовка у посольства Польши в Киеве
obozrevatel.com
Как сообщал "Обозреватель", вКиеве до потери сознания избили нардепа Левченко.
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.