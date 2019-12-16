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16 декабря • обновлено в 18:33
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/ Криминал

"У нас времени до**ра?!" Киевские копы угодили в скандал из-за домашнего насилия

1.2т
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В Днепровском районе Киева свидетель домашнего насилия вызвал полицию, но столкнулся с хамством правоохранителей.

Очевидцем стал журналист "Слідство.Інфо" Дмитрий Реплянчук, рассказавший об инциденте на своей странице в Facebook.

"Сегодня примерно в 7:30 утра я проснулся от того, что этажом выше в доме кто-то просит о помощи и истерически плачет. Это все сопровождалось глухими ударами. Через 3 минуты мы вызвали полицию с сообщением о домашнем насилии. Еще минут через 10 удары прекратились", – рассказал он.

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Реплянчук встретился с полицейскими, когда гулял с собакой. Увидев правоохранителей, он спросил, приехали ли они по вызову на домашнее насилие.

Полицейский, приехавший по вызову на домашнее насилие

Полицейский, приехавший по вызову на домашнее насилие

Facebook / Дмитрий Реплянчук

"Да зачем ты нас вызвал? Что, не мог сам выйти леща дать? Или у нас очень времени до**ра на такое вот ездить?" Я немного в ступоре. Поднимаемся на этаж, полицейские жалуются, как им надоело приезжать на подобные вызовы и что у них нет никаких полномочий. Пока я завел в квартиру собаку и вернулся, участковые успели за несколько минут опросить "чуть не весь этаж", – отметил он.

Журналист уточнил, что копы опросили только бабушку, которая еле передвигается, а в остальных квартирах никто не открыл. Потому стражи порядка собирались возвращаться обратно в управление.

Полицейский, приехавший по вызову на домашнее насилие

Полицейский, приехавший по вызову на домашнее насилие

Facebook / Дмитрий Реплянчук

"Вы что, издеваетесь? Здесь все утро били женщину или ребенка. Вы просто так поедете?". И тут начинается самое интересное. "Ты уверен, что ты что-то слышал?", "Может ли это тебе показалось, что кто-то кого-то бил?", "Тебе шо, заняться нечем, кроме как полицию вызову?". Участковые Днепровского района Александр Бондарчук и Близнюк Владислав начинают заметно нервничать. Им не нравится, что кто-то заставляет их работать. "Слышишь ты, я сейчас составлю на тебя сообщение о ложном вызове, тогда посмотрим, как ты заговоришь", - говорит мне полицейский Александр Бондарчук", – добавил он.

В итоге полицейских заставили составить сообщение о преступлении. По словам Реплянчука, он теперь ждет повторения инцидента с домашним насилием, поскольку крики было слышно уже не первый день.

"У нас времени до**ра?!" Киевские копы угодили в скандал из-за домашнего насилия

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ разоблачила руководителей нескольких подразделений Главного управления Национальной полиции в Киеве на "крышевании" борделей.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Место
Украина Киев
Теги
Национальная полиция Украины полиция скандалы домашнее насилие
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bruno jordano
bruno jordano
бидло для бидла,все норм,та побита баба ткж за зелю мабуть голосувала
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