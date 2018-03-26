У консульства Польши в Киеве плюнули в лицо охраннику

У консульства Польши в Киеве на улице Богдана Хмельницкого, 60 около 23:30 в воскресенье, 25 марта, случилась потасовка.
Об этом сообщает корреспондент "Обозревателя", ставший свидетелем инцидента.
Трое неизвестных людей, предположительно граждан Беларуси, подошли к охраннику консульства.
Один из них плюнул в лицо охраннику и сбежал.
С остальными началась потасовка.
В итоге два человека были задержаны прибывшей полицией.
Предположительно нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения.
После инцидента у консульства Польши в Киеве. Задержание хулиганов
Обозреватель
После инцидента у консульства Польши в Киеве. Задержание хулиганов
Обозреватель
После инцидента у консульства Польши в Киеве. Задержание хулиганов
Обозреватель
"Обозреватель" обратился в посольство Польши и киевскую полицию за разъяснениями, однако там пока не комментируют происшествие.
Ранее, 25 марта, в Киеве украинские националисты вместе с белорусскими провели акцию солидарности, посвященную празднованию Дня Воли в Беларуси.