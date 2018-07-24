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"Ты тут никто!" Под Киевом водитель маршрутки жестоко избил полицейского

3.6тЧитать новость на украинском

Под Киевом водитель пригородной маршрутки №805 избил правоохранителя за то, что он указал ему на нарушения ПДД.

Рейс курсирует от железнодорожного вокзала в Киеве до г. Вишневое. На одной из остановок в автобус в гражданской одежде сел инспектор патрульной полиции по имени Игорь, который и заметил грубые нарушения водителя, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

После того, как маршруточник пролетел на красный сигнал светофора, полицейский подсел к нему и попросил назвать госномер автобуса. Однако ни фирмы-перевозчика, ни номерные знаки водитель не озвучил.

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"Тогда Игорь представился, показал удостоверение полицейского и попросил еще раз назвать номер. Водитель словно "взорвался" ― начал нецензурно ругать правоохранителя, говорить, что он никто", ― пояснили в группе.

После этого водитель умышленно проехал нужную Игорю остановку и повез его к конечной станции. Он не открывал пассажирские двери, чтобы парень не мог выйти, а потом напал на него.

Пострадавший Игорь

Facebook "Киев Оперативный"

"Он начал звать своих коллег на помощь. Сразу прибежал его дружбан, и они уже вдвоем начали бить Игоря. Через несколько секунд "помощник" уже задувал копа слезоточивым газом", ― рассказали очевидцы.

Кроме этого, водители начали звонить неизвестным лицам и заявили Игорю, что "он больше не работает" и "этот маршрут держат такие люди, что ему и не снилось".

Как писал OBOZREVATEL, автобус, в котором под Житомиром погибли десять пассажиров, выехал на маршрут неисправным.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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