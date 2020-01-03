Цена спокойствия – от $2 тысяч: на рынке Киева начался вооруженный "террор"

Стрельба и пожар на одном из рынков Киева вызвали тревогу не только у местных предпринимателей, но и многих киевлян. Ведь беспредел в стиле 90-х произошел рядом с Деснянским райуправлением полиции, расположенным через дорогу.

Подробнее о ситуации – в нашем материале.

Набег на рынок "Радосинь" по ул. Теодора Драйзера, 8, во время которого четверо неизвестных из огнестрельного оружия расстреливали киоски, мог закончится трагедией. Столичный эксперт по безопасности Ярослав Дунаев рассказал OBOZREVATEL, что его знакомый, работающий на рынке, фактически разминулся с преступниками.

"Человек пришел в половине пятого утра и спокойно мог попасть под расстрел. Сейчас он на время закрылся, так как испуган. Здесь все испуганы", – рассказал он.

Следы от пуль скрыты наклейками Фото Ярослава Дунаева

Бандиты стреляли по киоскам Фото Ярослава Дунаева

По словам Дунаева, события на рынке – это акция устрашения. От предпринимателей требуют платить дань. Цена – от двух тысяч долларов в месяц в зависимости от места.

МАФы на рынке "Радосинь", где произошла стрельба Фото Ярослава Дунаева

Точной информации о рэкетирах пока нет. По слухам, учредители рынка в соре друг с другом, поэтому перестали отчислять деньги "крыше" – людям, якобы имеющих связи с некоторыми госструктурами. Финансовая сторона вопроса усугубилась после того, как в конце декабря в Украине начали тотально закрывать игровые заведения. На территории рынка таких заведений было несколько.

На "Радосине" было несколько игровых заведений Google. Maps

В то же время Дунаев говорит, что ситуация на рынке начала накаляться еще в октябре прошлого года. Тогда в течение недели в округе произошел ряд инцидентов. "На рынке бросили гранату. Также поблизости сожгли кафешку и магазин-конфискат, слышал, что там также не расплатились", – рассказал он.

21 октября в нескольких сотнях метрах от рынка на ул. Драйзера горел магазин-конфискат. Очевидцы говорят, что перед пожаром слышали взрыв

В ночь на 25 октября преступники подорвали гранату на территории рынка "Радосинь"

В пресс-службе ГУНП в Киеве OBOZREVATEL сообщили, что случай со стрельбой на рынке произошел в ночь на 31 декабря.

"Было обстреляно 14 киосков. Один киоск сгорел, от него огонь перебросился на щитовую. Уголовное производство открыто по ст. 296 ч. 4 УК (хулиганство) и ст. 194 ч. 2 (уничтожение имущества)", – сообщили в полиции.

В ведомстве также отметили, что происшествия, которые ранее происходили на рынке, на данный момент не связывают между собой.

"У нас идут отдельно уголовные производства. Пока мы их не связываем. Все остальное – тайна следствия", – отметили в пресс-службе полиции.

Деснянское райуправление полиции расположено через дорогу от рынка - на ул. Драйзера, 9-б

Как сообщал OBOZREVATEL, рядом с киевским кафе, что на территории Гидропарка, киллер расстрелял в машине мужчину. Он скончался на месте происшествия. Девушка, которая в момент нападения также находилась в салоне авто, ранений не получила.

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