Целился в людей из пистолета: всплыли подробности скандала с "силовиком" в Киеве

Супруги, в которых неизвестный в Киеве целился из пистолета из-за конфликта с собакой, написали заявление в полицию. По их мнению, злоумышленник – работник силовых структур.

Подробности OBOZREVATEL рассказала участница происшествия Неля Лысенко. В тот момент женщина была рядом с мужем, на которого неизвестный направил оружие.

После происшествия супруги вызвали полицейских. "Когда прибывшие патрульные предложили мужчине отдать им пистолет, тот сказал, что сам его разрядит. Он вытащил обойму, а пулю в патроннике выстрелил. И это на глазах у полицейских! А если бы пуля отрикошетила?" – недоумевает Неля.

Конфликт произошел, когда Неля Лысенко с мужем выгуливали собаку

Она добавила: у нее с мужем сложилось впечатление, что вооруженный мужчина может быть бывшим или действующим работником силовых структур.

"Я обратила внимание, что он общался с патрульными так, словно они знают друг друга не один год. В отделе полиции на ул. Шутова к полицейским обращался по уставу. И то, что нам с журналистами в отделе полиции отказали в комментарии, вызвала у мене подозрение, что мужчина имеет отношение к правоохранительным органам", – рассказала Неля Лысенко.

Неля Лысенко

Женщина написала заявление в полицию

Позже Лысенко передала нашим журналистам фото разрешения на спецсредство – пистолет "Вий", которое, по ее словам, принадлежит мужчине, целившийся в ее мужа. Она уточнила, что срок действия разрешения - истек.

Разрешение на оружие

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области полицейские выстрелили в 5-летнего ребенка. Несмотря на усилия медиков, мальчик скончался в больнице. Подозреваемые полицейские были задержаны.

Впоследствии начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов написал рапорт об отстранении от занимаемой должности.

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