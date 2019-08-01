"Трясло от судорог": в Киеве сотрудник госохраны попал в ДТП

В центре Киева 1 августа автомобиль Renault врезался в дерево, в салоне которого был сотрудник Управления государственной охраны. Мужчина скончался спустя несколько минут после ДТП.

По словам очевидцев, водителю за рулем стало плохо и он потерял управление, пишет "Информатор".

"Автомобиль оставался заведен, а мужчину за рулем трясло от судорог. Патрульные выбили окно в Renault, открыли и заглушили двигатель. Вскоре приехали медики и попытались откачать мужчину, но тщетно: он скончался на переднем сидении", – уточнили в СМИ.

ДТП в Киеве "Информатор"

ДТП в Киеве "Информатор"

Авария произошла на улице Тарасовской по направлению движения к ул. Саксаганского. Прибывшая на место полиция подтвердила, что погибший работал в УГО. В последний момент перед ДТП ему удалось избежать наезда на пешеходов и столкновения с другой машиной. Предварительной причиной смерти назван сердечный приступ.

Как писал OBOZREVATEL, 26 июля в Харькове автомобиль патрульной полиции сбил женщину с ребенком, в результате чего они были госпитализированы.

По предварительным данным, у женщины диагностировали только ссадины коленей, у мальчика повреждения мягких тканей.

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