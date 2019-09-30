Главная Новости
30 сентября • обновлено в 06:23
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Труп в багажнике: под Киевом праздник закончился смертельной трагедией

902 Читать материал на украинском

Под Киевом в Мироновке в ДТП разбилось авто, в котором ехало восемь человек.

В результате аварии погиб один человек, который находился в багажнике машины. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Автомобиль, за рулем которого был 17-летний парень, протаранил металлический забор и въехал во двор частного дома. В результате погиб 19-летний парень, который в то время находился в багажнике – из-за отсутствия места в салоне", – сказано в сообщении.

Новости
Под Черниговом полицейские попали в ДТП: есть пострадавшие

Полицейские установили, что за рулем был студент, который не имел водительского удостоверения. К тому же данное авто он купил за несколько дней до этого.

"Будучи уже в нетрезвом состоянии (1,25 промилле), в компании еще шести друзей в салоне он решил "прокатиться". На скорости не справился с управлением и протаранил забор частного дома. Его занесло в бетонный колодец, что и привело к трагедии. 19-летний парень, который находился в багажнике, погиб на месте, водитель и еще шестеро пассажиров, среди которых две девушки, находятся сейчас в больнице", – подчеркнули в полиции.

На данный момент водителя задержали. Открыто уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на пешеходном переходе авто насмерть сбило женщину.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП Национальная полиция Украины авто
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel