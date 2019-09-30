Труп в багажнике: под Киевом праздник закончился смертельной трагедией

Под Киевом в Мироновке в ДТП разбилось авто, в котором ехало восемь человек.

В результате аварии погиб один человек, который находился в багажнике машины. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Автомобиль, за рулем которого был 17-летний парень, протаранил металлический забор и въехал во двор частного дома. В результате погиб 19-летний парень, который в то время находился в багажнике – из-за отсутствия места в салоне", – сказано в сообщении.

Полицейские установили, что за рулем был студент, который не имел водительского удостоверения. К тому же данное авто он купил за несколько дней до этого.

"Будучи уже в нетрезвом состоянии (1,25 промилле), в компании еще шести друзей в салоне он решил "прокатиться". На скорости не справился с управлением и протаранил забор частного дома. Его занесло в бетонный колодец, что и привело к трагедии. 19-летний парень, который находился в багажнике, погиб на месте, водитель и еще шестеро пассажиров, среди которых две девушки, находятся сейчас в больнице", – подчеркнули в полиции.

На данный момент водителя задержали. Открыто уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

ДТП под Киевом

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