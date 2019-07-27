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Труп нашла мать: в Киеве случилось страшное самоубийство

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В одном из недостроев Киева в субботу, 27 июля, нашли повешенным 34-летнего мужчину.

Инцидент произошел по адресу улица Баклажановая, 86, передает "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

Указывается, что труп около 11:00 обнаружила мать погибшего, после чего позвонила на линию экстренных служб. Прибывшие на место врачи констатировали смерть мужчины.

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Предварительно, он покончил жизнь самоубийством в недостроенном здании, которое находится на частной территории.

На месте работали патрульные, следственно-оперативная группа и сотрудники скорой помощи. Подробности случившегося будут выяснять правоохранители.

Иллюстрация

Иллюстрация

Пресс-служба Нацполиции

Как писал OBOZREVATEL, недавно рядом со станцией метро "Черниговская" в Киеве обнаружили труп мужчины. Он лежал на газоне без обуви, а его кроссовки стояли рядом.

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Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал
Место
Украина Киев
Теги
самоубийство смерть
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