Труп нашла мать: в Киеве случилось страшное самоубийство

В одном из недостроев Киева в субботу, 27 июля, нашли повешенным 34-летнего мужчину.
Инцидент произошел по адресу улица Баклажановая, 86, передает "Информатор" со ссылкой на собственные источники.
Указывается, что труп около 11:00 обнаружила мать погибшего, после чего позвонила на линию экстренных служб. Прибывшие на место врачи констатировали смерть мужчины.
Предварительно, он покончил жизнь самоубийством в недостроенном здании, которое находится на частной территории.
На месте работали патрульные, следственно-оперативная группа и сотрудники скорой помощи. Подробности случившегося будут выяснять правоохранители.
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Пресс-служба Нацполиции
Как писал OBOZREVATEL, недавно рядом со станцией метро "Черниговская" в Киеве обнаружили труп мужчины. Он лежал на газоне без обуви, а его кроссовки стояли рядом.
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