Труп нашла мать: в Киеве случилось страшное самоубийство

В одном из недостроев Киева в субботу, 27 июля, нашли повешенным 34-летнего мужчину.

Инцидент произошел по адресу улица Баклажановая, 86, передает "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

Указывается, что труп около 11:00 обнаружила мать погибшего, после чего позвонила на линию экстренных служб. Прибывшие на место врачи констатировали смерть мужчины.

Предварительно, он покончил жизнь самоубийством в недостроенном здании, которое находится на частной территории.

На месте работали патрульные, следственно-оперативная группа и сотрудники скорой помощи. Подробности случившегося будут выяснять правоохранители.

Иллюстрация Пресс-служба Нацполиции

Как писал OBOZREVATEL, недавно рядом со станцией метро "Черниговская" в Киеве обнаружили труп мужчины. Он лежал на газоне без обуви, а его кроссовки стояли рядом.

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