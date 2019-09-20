Тройные тарифы и коллапс: чем обернулось "минирование" моста в Киеве

В Киеве блокирование всего одного моста Метро обернулось настоящим транспортным коллапсом. Люди не могли добраться домой на общественном транспорте, а такси повысили тарифы втрое.

Многим киевлянам пришлось добираться с правого на левый берег пешком, по дорогах, предусмотренных лишь для авто, говорится в сюжете ТСН, посвященному последствиям "минирования" в столице (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"На мостах оказалось, что нет дорожек, и мы перепрыгивали через отбойники, еще и дождь шел, было скользко", – поделился киевлянин Влад, которому пешком пришлось идти через Днепр.

По словам директора Института города Александра Сергиенко, ни спасатели, ни полицейские никак не могли помочь пассажирам во время коллапса. В столице насчитывается шесть мостов, но блокировка всего одного приведет к перегрузке остальных.

В метро образовался коллапс Скриншот ТСН

Люди выстраивались в очередь к поездам метро Скриншот ТСН

"Остановка моста является критической, сделать тут ничего не возможно. На каждый мост приходится 860 тысяч человек. Такого нет в других столицах", – сообщил он.

Основные затруднения возникли из-за того, что частично не работала "красная ветка" метро. Дополнительные рейсы наземного транспорта не смогли справиться с возникшим потоком пассажиров, которые раньше пользовались "подземкой".

Как писал OBOZREVATEL, 18 сентября около 16:00 подозрительный мужчина с оружием устроил стрельбу на мосту Метро и грозился взорвать сооружение. Несколько часов подряд движение автомобилей и метро было ограничено, а на дорогах образовался транспортный коллапс.

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