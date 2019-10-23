Трогал за интимные места: в Киеве педофил напал на 9-летнего ребенка

В Подольском районе Киева к девятилетней девочке приставал мужчина. Он трогал ее за интимные места и предлагал сделать то же самое.

Инцидент произошел на улице Краснопольская, 2б. Вызов на линию "102" поступил около 17:55, написал "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Как выяснили полицейские, ребенок шел домой. За девочкой направился мужчина, который дошел с ней до дома, где она проживает.

В Киеве педофил напал на 9-летнего ребенка

Когда ребенок и взрослый зашли в здание, мужчина начал приставать к девочке.

Затем он покинул место происшествия и скрылся в неизвестном направлении. Для выяснения деталей и описания подозреваемого направили следственно-оперативную группу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве вокруг школы №123 вспыхнул скандал из-за обвинений в домогательстве. Неизвестный мужчина проник на территорию учебного заведения и начал приставать к первокласснику в туалете.

Мужчина, которого задержали по подозрению в нападениях с целью совершения развратных действий на детей в школах Киева, во всем сознался и дал показания следствию.

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