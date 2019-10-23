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23 октября • обновлено в 11:48
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/ Криминал

Трогал за интимные места: в Киеве педофил напал на 9-летнего ребенка

1.4т Читать материал на украинском

В Подольском районе Киева к девятилетней девочке приставал мужчина. Он трогал ее за интимные места и предлагал сделать то же самое.

Инцидент произошел на улице Краснопольская, 2б. Вызов на линию "102" поступил около 17:55, написал "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Как выяснили полицейские, ребенок шел домой. За девочкой направился мужчина, который дошел с ней до дома, где она проживает.

В Киеве педофил напал на 9-летнего ребенка

В Киеве педофил напал на 9-летнего ребенка

Когда ребенок и взрослый зашли в здание, мужчина начал приставать к девочке.

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Затем он покинул место происшествия и скрылся в неизвестном направлении. Для выяснения деталей и описания подозреваемого направили следственно-оперативную группу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
уграинзге мир
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
На Украине чувствуется острый сексуальный голод. Видно украинки выехали на зароботки. Остались дети да старики
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Пипец, что ни день так новость о педофилах. Х0хлы, самим то не страшно? или привыкшие уже?
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