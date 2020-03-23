Нападал на мужчин с ножом: суд принял решение по "троещинскому маньяку"

Суд избрал меру пресечения, поместив в психиатрическое учреждение "троещинского маньяка" Дмитрия Кулешова, которого подозревают в убийстве и серии нападений в Киеве.

В случае признания мужчины вменяемым ему грозит пожизненное лишение свободы, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции столицы.

"Сейчас досудебное расследование завершено. Правоохранители собрали достаточное количество доказательств и сообщили мужчине о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 15 п. 13 ч. 2 ст. 115 (Покушение на убийство) и п. 13 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство)", – сказано в сообщении.

Дмитрий Кулешов на заседании суда 24 Канал

Как писал OBOZREVATEL, первая публичная информация об опасном маньяке появилась в сети в начале октября и на протяжении недели активно распространялась среди киевлян.

Злоумышленник с ножом нападал сзади только на мужчин в вечернее время суток – примерно с 20:00 до 22:00. Работал на границе Днепровского и Деснянского районов Киева.

Полиция опубликовала первое видео с частью допроса подозреваемого. Тот признался, что ему были неинтересны женщины и дети, поэтому он нападал только на мужчин.

Известно, что он вырос в интеллигентной семье и раньше был артистом балета. Мужчина отбывал наказание в местах лишения свободы за убийство и проходил лечение в психоневрологическом диспансере.

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