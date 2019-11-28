Три "точки" и 75 проституток: в Киеве бывший коп организовал масштабную сеть борделей

В Киеве разоблачили целую сеть борделей, замаскированных под массажные салоны. Организатором бизнеса оказался бывший правоохранитель, которого еще в 2015 году уволили. Однако это не мешало мужчине все эти годы представляться полицейским.

Так он создавал иллюзию влияния и защиты бизнеса. Правоохранители, узнав о деятельности мест разврата, начали уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, написала пресс-служба полиции Киева (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Организатором нескольких борделей в Киеве оказался экс-правоохоранитель, который в 2015 году не прошел аттестацию и был уволен из органов внутренних дел. Несмотря на это, мужчина все еще представлялся сотрудником управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и уверял сообщников, что их деятельность проводится под "защитой" правоохранителей.

В Киеве бывший коп организовал масштабную сеть борделей Полиция Киева

Так, полицейские пресекли деятельность преступной группы, которая организовала и обеспечивала работу трех притонов. Бордели были замаскированы под массажные салоны и рекламировали деятельность через интернет. В состав группы входило 11 человек: организатор, четверо соорганизаторов и шесть диспетчеров, которые принимали звонки клиентов.

Интимные услуги оказывали 75 женщин, которые работали посменно. За час работы проститутки клиенты платили от 700 до 3000 гривен. Половину суммы женщины отдавали администраторам.

Также было проведено 14 обысков: в борделях и по месту жительства подозреваемых. Правоохранители изъяли вещественные доказательства – деньги, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карточки, компьютерную технику, а также пистолет, автомат, гранату, патроны и ножи.

Семь фигурантов, в том числе организатора и соорганизаторов, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Будет решаться вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

Правоохранители продолжили работать над установлением других участников преступной группы. Фигурантам грозит от четырех до семи лет лишения свободы. Информацию о возможных коррупционных связях организатора борделей с работниками правоохранительных органов передадут в ГБР.

В Киеве разоблачили целую сеть борделей, замаскированных под массажные салоны Полиция Киева

Организатором интимного бизнеса оказался бывший правоохранитель, которого еще в 2015 году уволили Полиция Киева

В Киеве разоблачили целую сеть борделей, замаскированных под массажные салоны Полиция Киева

Организатором интимного бизнеса оказался бывший правоохранитель, которого еще в 2015 году уволили Полиция Киева

В Киеве разоблачили целую сеть борделей, замаскированных под массажные салоны Полиция Киева

Организатором интимного бизнеса оказался бывший правоохранитель, которого еще в 2015 году уволили Полиция Киева

В Киеве разоблачили целую сеть борделей, замаскированных под массажные салоны Полиция Киева

Организатором интимного бизнеса оказался бывший правоохранитель, которого еще в 2015 году уволили Полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева женщина организовывала деятельность борделя в псевдо-салоне эротического массажа. Она завербовала более 10 девушек-проституток, которые посменно оказывали интимные услуги. Так, 50% выручки они оставляли себе, а остальные отдавали организатору. Час развлечений стоил 1,5-2,5 тыс. гривен.

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