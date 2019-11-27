Требовал $1000: в Киеве полицейский попался на взятке

В Киеве сотрудник Оболонского управления полиции требовал $1000 за возвращение авто, которое изъяли в рамках уголовного производства.

В СБУ обратился мужчина и рассказал, что правоохранитель требовал взятку. По факту следователи Центрального аппарата ГБР, под процессуальным руководством ГПУ, начали уголовное производство, написала пресс-служба МВД (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, за "решение вопроса" о возвращении изъятого авто Audi Q7 капитан полиции требовал $1000. Сразу после получения второй части от общей суммы полицейского задержали. Средства, предоставленные в качестве взятки, изъяли.

В Киеве полицейский попался на взятке МВД

Этот факт был квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Следователя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В Киеве сотрудник Оболонского управления полиции требовал $1000 за возвращение авто, которое изъяли в рамках уголовного производства Национальная полиция

После получения второй части суммы его задержали Национальная полиция

В Киеве сотрудник Оболонского управления полиции требовал $1000 за возвращение авто, которое изъяли в рамках уголовного производства Национальная полиция

Как сообщал OBOZREVATEL:

Накануне глава Общественного совета по борьбе с коррупцией при КГГА погорел на взятке в размере $10 тыс.

Также в Киеве задержали двух мошенников при попытке присвоить 750 тысяч евро за мандат народного депутата. Всего задержанные пытались выманить 1,5 миллиона евро у женщины "за содействие в назначении на политическую должность".

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