Сломали позвонки: избитый школьник рассказал о буллинге в престижном лицее Киева

Избитый в престижном киевском лицее налогового и рекламного дела 12-летний Максим Черников рассказал, что одноклассники постоянно издеваются друг над ругом.

Как сказано в материале "Радио Свобода", пострадавший мальчик уже 5 месяцев не встает с постели.

В престижный лицей Максим перешел из обычной киевской школы в прошлом году.

По его словам, на него напали двое одноклассников во время перерыва. Мальчик уточнил, что его били по голове, по плечу.

"Я пытался защищать голову, но они постоянно попадали. Их было двое. Один был на голову меня выше. Второй - по массе. Один сказал детям, которые стояли за мной: "Отойдите", со всей силы налетел на меня и ударил. И я улетел на пол", - рассказал семиклассник.

Максим Черников radiosvoboda.org

Он заявляет, что агрессию нападающие проявляли и к другим детям, но если бы за него кто-то вступился, их бы ожидала расплата.

После драки мальчик пожаловался учителям на острую боль в спине и груди, говорил, что не чувствует ног. Через полтора часа за ним приехала бабушка. Именно она и вызвала внуку "скорую".

Результаты МРТ показали, что у Максима перелом двух позвонков.

radiosvoboda.org

"У нас в раздевалке постоянно дрались, бросали вещи, разрывали их, ругались матом", - рассказал мальчик.

После происшествия в лицее провели расследование. Сотрудники и директор получили дисциплинарное взыскание. Учеников, избивших мальчика, поставили на внутренний школьный учет.

Руководство лицея уверяет, что проблем с буллингом у них никогда не было. А в этой ситуации они действовали по закону.

В Минобразования Украины говорят, что полномочий вмешиваться в ситуацию у них нет.

Мама мальчика Анна Черникова добилась возбуждения уголовного дела против нападавших.

Она доказала, что случай с ее сыном - не единственный. Женщина хочет защитить права своего ребенка в Европейском суде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в элитном лицее избили приемного сына бывшего посла России в Украине.