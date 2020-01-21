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21 января • обновлено в 16:09
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/ Криминал

Транслировали онлайн: в Киеве накрыли порнобизнес. Фото и видео облавы

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Полиция Киева обнаружила виртуальную порностудию и сообщила о подозрении трем фигурантам пикантного бизнеса.

Об этом пресс-служба столичных правоохранителей сообщила в Facebook, опубликовав подтверждающие фото и видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"На арендованных квартирах девушки за денежное вознаграждение транслировали онлайн на соответствующих сайтах видео порнографического характера. Сведения о правонарушениях внесли в Единый реестр досудебных расследований по факту изготовления, сбыта и распространения порнографических предметов", – рассказали в полиции.

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В Киеве полиция накрыла порностудию

В Киеве полиция накрыла порностудию

Нацполиция

В Киеве полиция накрыла порностудию

В Киеве полиция накрыла порностудию

Нацполиция

Как уточнил временно исполняющий обязанности начальника отдела управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киева Алексей Гаврилюк, правоохранители провели санкционированные обыски по месту расположения веб-студий, а также месту жительства в Киевской области 33-летней организатора и ее сообщников – 30-летней модели и 35-летнего администратора.

В Киеве полиция накрыла порностудию

В Киеве полиция накрыла порностудию

Нацполиция

"Мы установили, что в порностудии за вознаграждение "работали" 20 девушек. Подбор веб-моделей осуществляли администраторы через объявления в интернете. В дальнейшем они учили их транслировать порнографическое видео в режиме онлайн на специализированных сайтах. Предварительно установлено, что за месяц организатор получала от деятельности около 100 000 гривен", – рассказал Гаврилюк.

Во время обысков правоохранители изъяли доказательства преступной деятельности: компьютерную технику, мобильные телефоны, деньги, эротические игрушки и белье.

Двум администраторам и веб-модели сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

В Киеве полиция накрыла порностудию

В Киеве полиция накрыла порностудию

Нацполиция

В Киеве полиция накрыла порностудию

В Киеве полиция накрыла порностудию

Нацполиция

В Киеве полиция накрыла порностудию

В Киеве полиция накрыла порностудию

Нацполиция

В Киеве полиция накрыла порностудию

В Киеве полиция накрыла порностудию

Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полицейские прекратили деятельность очередной порностудии в Запорожье, в которой девушки-модели за деньги демонстрировали перед веб-камерами свои половые органы.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина Киев
Теги
порностудии порноиндустрия порно
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Комментарии
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Это изощрённая москальская провокация. Так подрывать одну из важнейших отраслей экономики Украины могут только бытовые сператисты по заданию Кремля.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ещё небось и ворвались с обыском во время трансляции. Какой цинизм. При Порошенко такого не было.
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