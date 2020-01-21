Транслировали онлайн: в Киеве накрыли порнобизнес. Фото и видео облавы

Полиция Киева обнаружила виртуальную порностудию и сообщила о подозрении трем фигурантам пикантного бизнеса.

Об этом пресс-служба столичных правоохранителей сообщила в Facebook, опубликовав подтверждающие фото и видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"На арендованных квартирах девушки за денежное вознаграждение транслировали онлайн на соответствующих сайтах видео порнографического характера. Сведения о правонарушениях внесли в Единый реестр досудебных расследований по факту изготовления, сбыта и распространения порнографических предметов", – рассказали в полиции.

В Киеве полиция накрыла порностудию Нацполиция

В Киеве полиция накрыла порностудию Нацполиция

Как уточнил временно исполняющий обязанности начальника отдела управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киева Алексей Гаврилюк, правоохранители провели санкционированные обыски по месту расположения веб-студий, а также месту жительства в Киевской области 33-летней организатора и ее сообщников – 30-летней модели и 35-летнего администратора.

В Киеве полиция накрыла порностудию Нацполиция

"Мы установили, что в порностудии за вознаграждение "работали" 20 девушек. Подбор веб-моделей осуществляли администраторы через объявления в интернете. В дальнейшем они учили их транслировать порнографическое видео в режиме онлайн на специализированных сайтах. Предварительно установлено, что за месяц организатор получала от деятельности около 100 000 гривен", – рассказал Гаврилюк.

Во время обысков правоохранители изъяли доказательства преступной деятельности: компьютерную технику, мобильные телефоны, деньги, эротические игрушки и белье.

Двум администраторам и веб-модели сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

В Киеве полиция накрыла порностудию Нацполиция

В Киеве полиция накрыла порностудию Нацполиция

В Киеве полиция накрыла порностудию Нацполиция

В Киеве полиция накрыла порностудию Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полицейские прекратили деятельность очередной порностудии в Запорожье, в которой девушки-модели за деньги демонстрировали перед веб-камерами свои половые органы.

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