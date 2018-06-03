В Киеве из окна высотки выпал мужчина

В Днепровском районе Киева из окна восьмого этажа выпал 73-летний мужчина.
Случай произошел на ул. Энтузиастов, 9/2, сообщили OBOZREVATEL медики.
Лежащего у дома мужчину обнаружили прохожие, которые и позвонили на 103. Однако прибывшие врачи скорой уже ничем не смогли помочь – пенсионер погиб.
Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители. По словам местных жителей, мужчина совершил самоубийство.
Место происшествия
Место происшествия
Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева 4-летний ребенок выпал из 12 этажа после того, как оперся о москитную сетку. Мальчик погиб на месте.
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