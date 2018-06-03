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В Киеве из окна высотки выпал мужчина

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В Днепровском районе Киева из окна восьмого этажа выпал 73-летний мужчина.

Случай произошел на ул. Энтузиастов, 9/2, сообщили OBOZREVATEL медики.

Лежащего у дома мужчину обнаружили прохожие, которые и позвонили на 103. Однако прибывшие врачи скорой уже ничем не смогли помочь – пенсионер погиб.

Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители. По словам местных жителей, мужчина совершил самоубийство.

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Место происшествия

Место происшествия

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева 4-летний ребенок выпал из 12 этажа после того, как оперся о москитную сетку. Мальчик погиб на месте.

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ЭксклюзивКриминал
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УкраинаКиев
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криминал
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