В Киеве из окна высотки выпал мужчина

В Днепровском районе Киева из окна восьмого этажа выпал 73-летний мужчина.

Случай произошел на ул. Энтузиастов, 9/2, сообщили OBOZREVATEL медики.

Лежащего у дома мужчину обнаружили прохожие, которые и позвонили на 103. Однако прибывшие врачи скорой уже ничем не смогли помочь – пенсионер погиб.

Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители. По словам местных жителей, мужчина совершил самоубийство.

Новости В Киеве маленький ребенок выпал из окна высотки

Место происшествия

Место происшествия

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева 4-летний ребенок выпал из 12 этажа после того, как оперся о москитную сетку. Мальчик погиб на месте.