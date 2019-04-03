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/Криминал

Трагедия в Киеве: с 12 этажа выпал мужчина

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В Киеве под стенами высотного дома обнаружили тело пожилого мужчины.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, трагедия произошла на ул. Радужная, 1, в Днепровском районе. На место происшествия были вызваны полиция и медики, последним оставалось лишь констатировать смерть.

По предварительной информации, погибший выпал с 12 этажа. Ему было 62 года.

Обстоятельства ЧП на данный момент неизвестны. По словам местных жителей, мужчина якобы совершил самоубийство, но окончательную точку поставит расследование.

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Место происшествия

Место происшествия

Google. Maps

Место происшествия

Место происшествия

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля в Киеве в канализационном колодце обнаружили истощенную женщину. Несмотря на усилия медиков, пострадавшая скончалась в больнице.

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Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалНациональная полиция Украины
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