Трагедия в Киеве: с 12 этажа выпал мужчина

В Киеве под стенами высотного дома обнаружили тело пожилого мужчины.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, трагедия произошла на ул. Радужная, 1, в Днепровском районе. На место происшествия были вызваны полиция и медики, последним оставалось лишь констатировать смерть.

По предварительной информации, погибший выпал с 12 этажа. Ему было 62 года.

Обстоятельства ЧП на данный момент неизвестны. По словам местных жителей, мужчина якобы совершил самоубийство, но окончательную точку поставит расследование.

Место происшествия Google. Maps

Место происшествия Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля в Киеве в канализационном колодце обнаружили истощенную женщину. Несмотря на усилия медиков, пострадавшая скончалась в больнице.

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