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Трагедия в Киеве: мужчина выпал с 25 этажа

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В Днепровском районе Киева мужчина упал с 25 этажа высотки и погиб.

Об этом "Обозревателю" сообщили медики.

Трагический случай произошел 3 февраля на ул. Никольско-Слободская, 1.

По предварительным данным, мужчина разгружал строительные материалы и, оступившись, сорвался вниз.

Прибывшие врачи скорой уже ничем не могли помочь, и лишь констатировали смерть.

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Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве мужчина выпал с 13 этажа и погиб.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

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