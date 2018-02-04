Трагедия в Киеве: мужчина выпал с 25 этажа

В Днепровском районе Киева мужчина упал с 25 этажа высотки и погиб.
Об этом "Обозревателю" сообщили медики.
Трагический случай произошел 3 февраля на ул. Никольско-Слободская, 1.
По предварительным данным, мужчина разгружал строительные материалы и, оступившись, сорвался вниз.
Прибывшие врачи скорой уже ничем не могли помочь, и лишь констатировали смерть.
Место происшествия
Домик.ua
Место происшествия
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Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве мужчина выпал с 13 этажа и погиб.
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