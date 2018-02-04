Трагедия в Киеве: мужчина выпал с 25 этажа

В Днепровском районе Киева мужчина упал с 25 этажа высотки и погиб.

Об этом "Обозревателю" сообщили медики.

Трагический случай произошел 3 февраля на ул. Никольско-Слободская, 1.

По предварительным данным, мужчина разгружал строительные материалы и, оступившись, сорвался вниз.

Прибывшие врачи скорой уже ничем не могли помочь, и лишь констатировали смерть.

Место происшествия Домик.ua

Место происшествия Гугл. Карты

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве мужчина выпал с 13 этажа и погиб.