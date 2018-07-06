Тащило 50 метров: в Киеве авто насмерть сбило мужчину. Фото и видео 18+

В Киеве в пятницу, 6 июля, на улице Братиславской произошло смертельное ДТП. Автомобиль ВАЗ 2107 протащил пешехода около 50 метров.

Авария случилась недалеко от больницы скорой помощи около 00:15, передает "Информатор". Известно, что водителю, сбившему пешехода, 47 лет.

"Он почти всю жизнь провел за рулем и до этого не попадал в серьезные аварии. У него нет явных признаков алкогольного опьянения и он идет на контакт, но находится в шоковом состоянии. По словам самого водителя, сбитый мужчина был в неадекватном состоянии и сам бросился под колеса машины", - говорится в сообщении.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Водителя ВАЗа доставили в управление полиции для проведения следственных мероприятий, а его автомобиль был эвакуирован с места происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля в Запорожской области военный МАЗ автомобильной роты ВЧ А 0709 из города Черкассы попал в ДТП, в результате чего погиб один человек.