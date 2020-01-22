"Там ножки, рука... Оно мягкое!" Хозяйка квартиры рассказала жуткие подробности убийства девушек в Киеве. Видео 18+

Хозяйка квартиры в Киеве, где были зверски убиты 19-летняя Мария Камынина и 16-летня Ева Лысенко, не сразу поняла, что произошла трагедия.

По ее словам, когда она приехала туда, ничего сверхподозрительного не увидела, кроме беспорядка и забитого наглухо шкафа на балконе. Последний факт ее обеспокоил куда больше, чем все остальное, и она вызвала туда еще и мужа. Об этом шла речь во время эфира ток-шоу "Касается каждого" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Хозяйка квартиры, где были убиты девушки Скриншот с видео

"Он приоткрыл и говорит: ну иди смотри, что в твоем шкафчике... Я увидела там перестановку, полочки некоторые были сняты и сложены... Какие-то свертки... Я говорю мужу:"Посмотри, что там!". И когда он мне сказал, что там две ножки... Потом когда я сама подошла посмотреть, я увидела ножки детского размера...", – поделилась жуткими подробностями женщина.

По словам хозяйки, сначала они подумали, что, возможно, это манекен.

"Я выскочила с балкона, муж говорит: "Там еще рука!". Я говорю: "Так потрогай, что там может быть". Он говорит: "Ну, оно мягкое!" - продолжила рассказ женщина.

При этом она уточнила, что увидела в квартире четыре стакана, четыре окурка, на основании чего можно сделать вывод, что там находились именно четыре человека. Никаких следов или пятен крови она нигде не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, трагедия случилась на улице Кирилловской, 127, на съемной квартире, которую сдавали посуточно. Тела погибших девушек – 19-летней Марии и 16-летней Евы – обнаружила 3 января на балконе в шкафу хозяйка квартиры, когда пришла убирать жилье. Полиция насчитала на телах десяток колотых ран.

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