''Так для них лучше'': утопившая детей мать работала воспитателем в Киеве

Киевлянка Екатерина Бабкина, утопившая в озере своих сына и дочь, заявила, что "так для них будет лучше".

Как информирует пресс-служба полиции Киева, женщина рассказала, что после гибели детей несмотря на желание она не смогла покончить с собой.

По словам начальника Дарницкого управления полиции Сергея Чернышева, семья переехала в Киев из Крыма и раньше никогда не попадала в поле зрения правоохранителей. Полицейские уже провели осмотр жилища задержанной, пообщались с ее бывшим мужем, соседями и коллегами.

Новости В Запорожской области мать с сыном устроили жестокую поножовщину в гостях

Екатерина Бабкина kyivoperativ.info

"Установлено, что супруги развелись, однако мужчина, который уже имеет другую семью, всегда поддерживал бывшую жену и детей: арендовал квартиру и помогал финансово. Соседи и коллеги женщины (а она работала воспитателем в детском саду, который также посещали погибшие дети) рассказали, что она была замкнутой, практически ни с кем не общалась. При этом дети всегда были ухоженные, занимались плаванием, айкидо и фигурным катанием", - сказал Чернышев.

Отмечается, что за убийство детей Бабкиной грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как писал OBOZREVATEL, Бабкина перед тем, как утопить в озере своих малолетних детей, отвела их в пиццерию и накормила.