"Сын то смеялся, то был в ступоре": появились новые подробности о взрыве в доме в Киеве
В Киеве жительница дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, где произошел взрыв и обвал нескольких этажей, сказала, что после ЧП ее сын то смеялся, то был в ступоре.
Об этом киевлянка Антонина рассказала в комментарии журналисту OBOZREVATEL. Во время ЧП она находилась в селе, однако в квартире оставался ее сын (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Между седьмым и восьмим этажами нет двух лестничных маршей. Его (Сына. – Ред.) обвязали шлангом и спустили... И еще одного мужчину так же. Потом они со всех квартир выводили людей", – объяснила женщина.
"Рассказывали соседи и знакомые, что с ним вчера долго очень психологи работали... У него были перепады: то смеялся, то был в ступоре", – добавила киевлянка.
По ее словам, теперь семья вернется обратно в село. В то же время женщина отметила, что в доме осталось много важных документов.
Еще один житель "пострадавшего" подъезда Виктор рассказал, что после ЧП ему с семьей якобы предложили пожить в интернате, где раньше была вспышка коронавируса. Однако семья отказалась и заночевала у друзей. Также киевлянин сказал, что ожидает от власти новую квартиру, и добавил, что в доме у него остались и деньги, и вещи.
В то же время жительница соседнего дома Елизавета отметила, что машину ее мужа, которая стояла недалеко от места ЧП, после взрыва побило частями, которые отрывались от здания.
"Я была в ванной. И у меня чуть дверь не вылетела. Она очень сильно начали грохотать. Были даже мысли, что это землетрясение", – подчеркнула еще одна жительница соседнего дома Элеонора.
Тогда, по словам женщины, она увидела облако дыма и подумала, что произошел взрыв.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Дарницком районе Киева примерно в 10:00 21 июня произошел взрыв в жилом доме. В результате были повреждены несколько этажей.
Впоследствии происшествия погибли три человека. Также появилась информация об одной из жертв.
При взрыве осколки разлетелись на 20 метров от эпицентра.
В МВД решили рассматривать две версии ЧП.
Позже спасатели заявили о риске обрушения здания – поэтому его начали укреплять.