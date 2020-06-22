"Сын то смеялся, то был в ступоре": появились новые подробности о взрыве в доме в Киеве

В Киеве жительница дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, где произошел взрыв и обвал нескольких этажей, сказала, что после ЧП ее сын то смеялся, то был в ступоре.

Об этом киевлянка Антонина рассказала в комментарии журналисту OBOZREVATEL. Во время ЧП она находилась в селе, однако в квартире оставался ее сын (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Между седьмым и восьми этажами нет двух лестничных маршей. Его (Сына. – Ред.) обвязали шлангом и спустили... И еще одного мужчину так же. Потом они со всех квартир выводили людей", – объяснила женщина.

В Киеве произошел взрыв в доме

"Рассказывали соседи и знакомые, что с ним вчера долго очень психологи работали... У него были перепады: то смеялся, то был в ступоре", – добавила киевлянка.

По ее словам, теперь семья вернется обратно в село. В то же время женщина отметила, что в доме осталось много важных документов.

В Киеве произошел взрыв в доме

Еще один житель "пострадавшего" подъезда Виктор рассказал, что после ЧП ему с семьей якобы предложили пожить в интернате, где раньше была вспышка коронавируса. Однако семья отказалась и заночевала у друзей. Также киевлянин сказал, что ожидает от власти новую квартиру, и добавил, что в доме у него остались и деньги, и вещи.

В то же время жительница соседнего дома Елизавета отметила, что машину ее мужа, которая стояла недалеко от места ЧП, после взрыва побило частями, которые отрывались от здания.

В Киеве произошел взрыв в доме

"Я была в ванной. И у меня чуть дверь не вылетела. Она очень сильно начали грохотать. Были даже мысли, что это землетрясение", – подчеркнула еще одна жительница соседнего дома Элионора.

Тогда, по словам женщины, она увидела облако дыма и подумала, что произошел взрыв.

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