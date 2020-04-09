Разбойное нападение, которое произошло вечером 9 апреля в Голосеевском районе Киева, совершили четверо вооруженных мужчин. Причем им понадобилось всего пять минут.

Преступники воспользовались тем, что женщина открыла дверь частного дома, чтобы выпустить собаку во двор, рассказал источник OBOZREVATEL и сообщил другие подробности.

Вооруженное нападение (иллюстрация) "Телеграф"

Трое преступников ворвались в дом, один из них бросил 59-летнюю женщину на пол и стянул руки пластиковыми стяжками, двое других поднялись на второй этаж. Там находились 62-летний муж женщины и 25-летняя дочь, им также "заковали" руки и связали ноги скотчем, а потом бросили всех членов семьи в одну комнату.

Один бандит сторожил пленников, двое – быстро обыскивали комнаты. А когда преступники нашли два сейфа, то, угрожая оружием, потребовали открыть их. В этот момент к ним присоединился их четвертый "соратник", который до этого наблюдал за обстановкой на улице.

Разбойное нападение произошло в одном из частных домов в Лазурном переулке (Голосеевский район Киева)

По информации источника, добычей бандитов стали ювелирные украшения и около 800 тыс. грн. Судя по всему, преступники заранее планировали налет именно на этот дом, так как один из них произнес: "Мы нашли все, что хотели, теперь уходим".

Отметим, что бандиты общались между собой по рации, у каждого был пистолет Макарова. Все – в темной одежде и масках-балаклавах. Один налетчик разговаривал с грузинским акцентом.

Когда бандиты скрылись с места преступления, одной из жертв удалось высвободить руки и вызвать полицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области мужчина пришел просить деньги на лечение у директора фермерского предприятия, открыл стрельбу, а потом подорвался на гранате.

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