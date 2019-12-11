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11 декабря • обновлено в 09:21
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Связали охрану и напали на ребенка: под Киевом ограбили дом известного врача

1.1т
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В селе Козин, Киевская область ограбили дом главы отдела спортивной и балетной травмы Института травматологии и ортопедии НАМН Украины, президента Украинской ассоциации спортивной травматологии, хирургии коленного сустава и артроскопии.

Как сообщает "УНН" со ссылкой на источник в полиции, пятеро неизвестных мужчин проникли на территорию особняка, где напали на охранника и связали его.

После грабители ворвались в дом, в котором находились домохозяйка и дочь хозяина (2012 года рождения). Нападавшие закрыли обоих в туалете.

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Отмечается, что злоумышленники вскрыли сейф, где находились наличные деньги и драгоценности. Предварительно украдено свыше 200 тысяч долларов. Стоимость украшения пока устанавливается.

Полиция начала уголовное производство, ведется досудебное расследование по ст. 186 УК Украины (грабеж).

Добавим, что согласно записи на сайте Института травматологии и ортопедии руководителем отдела спортивной и балетной травмы является доктор медицинских наук, профессор, заслуженного врач Украины Александр Коструб.

Александр Коструб

Александр Коструб

sportmed.kiev.ua

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
грабеж криминал врачи
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