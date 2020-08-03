Сухроб Каримов: что известно о террористе, захватившем банк в Киеве

Гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, который 3 августа захватил помещение банка в БЦ "Леонардо" в Киеве, якобы ранее употреблял наркотические вещества.

Такую информацию о террористе, который угрожал подорвать здание, сообщил блогер Александр Долгий. Его слова цитирует издание Vesti.ua в Telegram.

Блогер утверждает, что 32-летний мужчина некоторое время проживал в хостеле на улице Антоновича. Он работал официантом в одном из киевских ресторанов.

"Каримов, согласно информации, употреблял дешевые уличные наркотики – амфетамин и марихуану", – говорится в сообщении.

Отмечается, что именно из-за этого он и лишился места в хостеле на Антоновича.

Добавим, что уроженец Узбекистана Сухроб Каримов на своей странице в Facebook призвал "убить всех". Посты, содержащие призыв к насилию, появились три дня назад.

Каримов в Facebook призвал "убить всех" (Скриншот)

Посты террориста Каримова (Скриншот)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестный мужчина захватил в заложники руководителя отделения АО Universal Bank, который расположен в помещении бизнес-центра "Леонардо" в Шевченковском районе. Террорист угрожал взорвать здание.