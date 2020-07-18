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Судья Вовк заявил, что НАБУ не вручало ему подозрения

Криминал
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НАБУ подозревает Павла Вовка в попытке захвата государственной власти

НАБУ подозревает Павла Вовка в попытке захвата государственной власти.

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк, подозреваемый в попытке захвата власти в системе судоустройства, заявил: подозрений ему якобы никто не вручал.

Об этом судья написал на странице в Facebook 18 июля. "Я сейчас нахожусь в отпуске, по завершению которого правовым путем и в порядке предусмотренным законом буду доказывать свою правоту", – утверждает он.

Судья назвал обыски, санкционированные районным судом города Кировограда, "желанием отдельных одиозных персонажей показать хоть какую-то "эффективность" и создать фон для визга "активистов".

Вовк также заявил, что на него и на ОАСК таким образом давят. В отставку, заявил глава суда, он не собирается.

При этом он утверждает, что записи разговоров, которые являются доказательствами в деле, фальсифицированные.

"Советую в следующий раз поискать более продуктивных и креативных режиссеров", – написал он.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • НАБУ 17 июля объявило подозрение главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

  • Вовка и судей подозревают в принятии заказных решений и создании преступной организации с целью захвата государственной власти.

  • НАБУ обнародовало телефонные разговоры главы ОАСК.

УкраинаНациональное антикоррупционное бюро УкраиныПавел Вовк
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