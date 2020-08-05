СМИ сообщили об аресте киевского террориста Сухроба Каримова: официального решения нет

Obozrevatel Криминал 16:58, 5.08.2020 Обновлено: 17:43, 5.08.2020

СМИ сообщили, что гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, который взял заложницу и угрожал подорвать "Универсал Банк" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, отправили под стражу на два месяца без права внесения залога. Официального подтверждения пока нет.

Соответствующую меру пресечения подозреваемому якобы избрал Печерский районный суд города Киева 5 августа. Об этом написал 24 канал.

Отмечается, что о содержании под стражей Каримова ходатайствовали следователи. Сам подозреваемый во время заседания вел себя очень спокойно.

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