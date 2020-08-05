Суд арестовал киевского террориста Сухроба Каримова.

Гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, который взял заложницу и угрожал подорвать "Универсал Банк" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, отправили под стражу на два месяца без права внесения залога.

Соответствующую меру пресечения подозреваемому избрал Печерский районный суд города Киева 5 августа. Об этом написал 24 канал.

Отмечается, что о содержании под стражей Каримова ходатайствовали следователи. Сам подозреваемый во время заседания вел себя очень спокойно.

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