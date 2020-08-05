Суд арестовал киевского террориста Сухроба Каримова
3 августа в Киеве мужчина по имени Сухроб Каримов захватил в заложницы руководительницу отделения АО Universal Bank, расположенного в помещении бизнес-центра "Леонардо"
Он угрожал взорвать здание в случае, если не будут выполнены его требования
Впоследствии СБУ удалось задержать мужчину. Взрыва не случилось, никаких взрывных устройств по итогам проверки также не было найдено
Каримову, который взял заложницу и угрожал взрывом в "Универсал Банке", сообщили о подозрении
Ему должны были избрать меру пресечения еще 4 августа, однако не смогли сделать это
Каримова 5 августа отправили под стражу на два месяца без права внесения залога
Суд арестовал киевского террориста Сухроба Каримова.
Гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, который взял заложницу и угрожал подорвать "Универсал Банк" в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, отправили под стражу на два месяца без права внесения залога.
Соответствующую меру пресечения подозреваемому избрал Печерский районный суд города Киева 5 августа. Об этом написал 24 канал.
Отмечается, что о содержании под стражей Каримова ходатайствовали следователи. Сам подозреваемый во время заседания вел себя очень спокойно.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 августа в Киеве мужчина по имени Сухроб Каримов захватил в заложницы руководительницу отделения АО Universal Bank, расположенного в помещении бизнес-центра "Леонардо" в Шевченковском районе.
Он угрожал взорвать здание в случае, если не будут выполнены его требования. Кроме того, Каримов утверждал, что взрывчатка якобы сдетонирует, даже если его убьют.
Впоследствии СБУ удалось задержать мужчину.
Взрыва не случилось, никаких взрывных устройств по итогам проверки также не было найдено.
Каримову, который взял заложницу и угрожал взрывом в "Универсал Банке", сообщили о подозрении.
Ему должны были избрать меру пресечения еще 4 августа, однако не смогли сделать это.