Суд закрыл дело в отношении депутата Киевсовета, которая ехала со Слончаком в ночь скандала
Депутата Киевского городского совета Людмилу Костенко, которая была за рулем авто с задержанным заместителем главы КГГА Владимиром Слончаком и которая отказывалась проходить тест на состояние алкогольного опьянения на месте событий, "передали на поруки ООО "Совместное предприятие "Пита-хлеб".
Об этом написали на странице "Киев оперативный" в Facebook, опубликовав соответствующее постановление Соломенского районного суда г. Киева. В документе отмечается, что женщина работает на предприятии экономистом.
Также в нем указано, что Костенко признала вину в совершении административного правонарушения, раскаялась, заверила, что пьяной за рулем не была, и объяснила причины, почему отказалась от прохождения теста на состояние алкогольного опьянения на месте событий с помощью "Драгера".
"Закрыть производство по делу об административном правонарушении в отношении Костенко Людмилы Васильевны по ч.1 ст. 130 КУоАП (в редакции от 07.07.2016). Материалы дела об административном правонарушении в отношении Костенко Людмилы Васильевны по ч.1 ст. 130 КУоАП (в редакции от 07.07.2016) передать на рассмотрение трудового коллектива Общества с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Пита-хлеб", – говорится в постановлении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве патрульные остановили автомобиль Mercedes, чтобы сделать замечание водителю о том, что он забыл включить фары.
За рулем была депутат Киевсовета и заместитель главы постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.
Также в салоне авто находился заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак.
Во время общения между правоохранителями и заместителем главы КГГА возник конфликт. В результате Слончака обвинили в том, что он набросился на полицейского.
Костенко, по данным СМИ, могла быть в состоянии алкогольного опьянения. OBOZREVATEL узнал, чем еще женщина известна.
Мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко уволил Слончака после инцидента.
Слончак оправдался за конфликт с полицейскими, заявив, что не нападал на правоохранителей.
По факту было начато уголовное производство. 28 апреля Соломенский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест уже бывшего заместителя главы КГГА.
В столице в суд передали обвинительный акт в отношении бывшего заместителя главы Киевской городской государственной админстрации Слончака.