Суд закрыл дело в отношении депутата Киевсовета, которая ехала со Слончаком в ночь скандала

Obozrevatel Криминал 15:15, 16.07.2020 Обновлено: 15:23, 16.07.2020

Депутата Киевского городского совета Людмилу Костенко, которая была за рулем авто с задержанным заместителем главы КГГА Владимиром Слончаком и которая отказывалась проходить тест на состояние алкогольного опьянения на месте событий, "передали на поруки ООО "Совместное предприятие "Пита-хлеб".

Об этом написали на странице "Киев оперативный" в Facebook, опубликовав соответствующее постановление Соломенского районного суда г. Киева. В документе отмечается, что женщина работает на предприятии экономистом.

Также в нем указано, что Костенко признала вину в совершении административного правонарушения, раскаялась, заверила, что пьяной за рулем не была, и объяснила причины, почему отказалась от прохождения теста на состояние алкогольного опьянения на месте событий с помощью "Драгера".

"Закрыть производство по делу об административном правонарушении в отношении Костенко Людмилы Васильевны по ч.1 ст. 130 КУоАП (в редакции от 07.07.2016). Материалы дела об административном правонарушении в отношении Костенко Людмилы Васильевны по ч.1 ст. 130 КУоАП (в редакции от 07.07.2016) передать на рассмотрение трудового коллектива Общества с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Пита-хлеб", – говорится в постановлении.

Постановление о Костенко
Киев оперативный
Постановление о Костенко
Киев оперативный
Постановление о Костенко
Киев оперативный
Пост в сети
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве патрульные остановили автомобиль Mercedes, чтобы сделать замечание водителю о том, что он забыл включить фары.

  • За рулем была депутат Киевсовета и заместитель главы постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.

  • Также в салоне авто находился заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак.

  • Во время общения между правоохранителями и заместителем главы КГГА возник конфликт. В результате Слончака обвинили в том, что он набросился на полицейского.

  • Костенко, по данным СМИ, могла быть в состоянии алкогольного опьянения. OBOZREVATEL узнал, чем еще женщина известна.

  • Мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко уволил Слончака после инцидента.

  • Слончак оправдался за конфликт с полицейскими, заявив, что не нападал на правоохранителей.

  • По факту было начато уголовное производство. 28 апреля Соломенский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест уже бывшего заместителя главы КГГА.

  • В столице в суд передали обвинительный акт в отношении бывшего заместителя главы Киевской городской государственной админстрации Слончака.

Комментировать
Кияни Криминал

Смотрите также

Всегда держались вместе и увлекались ведическими практиками: что известно о семье, погибшей в страшном ДТП в Киеве

"Тищенко развозит Spotify": в сети высмеяли курьез с кандидатом в мэры Киева

На Донбассе совершено военное преступление, Зеленский промолчал, – Мирослав Гай

Зеленский призвал продлить карантин в Украине, но только на месяц

Павший военный медик хотел, чтобы его прах развеяли в трех странах: друг рассказал о жизни украинского героя