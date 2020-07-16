Суд закрыл дело в отношении депутата Киевсовета, которая ехала со Слончаком в ночь скандала

Депутата Киевского городского совета Людмилу Костенко, которая была за рулем авто с задержанным заместителем главы КГГА Владимиром Слончаком и которая отказывалась проходить тест на состояние алкогольного опьянения на месте событий, "передали на поруки ООО "Совместное предприятие "Пита-хлеб".

Об этом написали на странице "Киев оперативный" в Facebook, опубликовав соответствующее постановление Соломенского районного суда г. Киева. В документе отмечается, что женщина работает на предприятии экономистом.

Также в нем указано, что Костенко признала вину в совершении административного правонарушения, раскаялась, заверила, что пьяной за рулем не была, и объяснила причины, почему отказалась от прохождения теста на состояние алкогольного опьянения на месте событий с помощью "Драгера".

"Закрыть производство по делу об административном правонарушении в отношении Костенко Людмилы Васильевны по ч.1 ст. 130 КУоАП (в редакции от 07.07.2016). Материалы дела об административном правонарушении в отношении Костенко Людмилы Васильевны по ч.1 ст. 130 КУоАП (в редакции от 07.07.2016) передать на рассмотрение трудового коллектива Общества с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Пита-хлеб", – говорится в постановлении.

Постановление о Костенко Киев оперативный

Постановление о Костенко Киев оперативный

Постановление о Костенко Киев оперативный

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