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Покушался на добровольца: суд в Киеве отпустил известного сепаратиста

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В четверг, 22 августа, Апелляционный суд города Киева отпустил из-под стражи известного сепаратиста Сергея Гнатьева, который осуществил покушение на добровольца ОУН.

Как написала на своей странице в Facebook общественная активистка Татьяна Близнюк, прошение об освобождении Гнатьева озвучила прокуратура Киева в лице прокурора Романа Говды (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Суд принял решение, и под охраной "беркутов", нацгвардейцев, полицейских сепаратист Сергей Гнатьев вышел на волю", – возмутилась Близнюк в стриме, который она вела прямо в суде.

Сергей Гнатьев

Сергей Гнатьев

Скриншот видео

Новости
Суд отпустил на свободу скандального террориста "ДНР". Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мариупольский суд отпустил под домашний арест двух террористов "ДНР", которые принимали участие в боях за донецкий аэропорт и обстреливали поселок Марьинку. Один из них, Роман Джумаев, сам признавался в том, что воевал против Украины в составе группировки боевиков "Пятнашка".

Также 15 августа в Мариуполе на свободу вышел осужденный Валерий Кирсанов, который воевал на стороне террористов "Л/ДНР". Боевика освободили от заключения по "закону Савченко".

Напомним, что Приморский районный суд Мариуполя признал Валерия Кирсанова виновным в корректировке обстрела микрорайона "Восточный" и приговорил к девяти годам лишения свободы.

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Место
Украина Киев
Тег
Апелляционный суд Киева
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