Суд продлил следствие по делу об изнасиловании в Кагарлыке: пострадавшая рассказала об угрозах 14-летней сестре
Голосеевский суд Киева продлил сроки следствия по делу о пытках и изнасиловании в Кагарлицком отделении Обуховского отдела полиции до 6 месяцев.
Об этом сообщила адвокат пострадавшей Нелли Погребицькой Елена Сотник в Facebook.
Защитник уточнила, что в суд доставили всех 4 кагарлицких полицейских, подозреваемых в пытках 4 человек. В частности, и Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают еще и в изнасиловании Нелли Погребицькой.
По словам Сотник, адвокат одного из подозреваемых возражал против продления следствия, потому что "так и не смог понять, в чем сложность уголовного производства".
А сам подозреваемый Сулима возмутился в своем выступлении, что "20 следователей ГБР расследует такое мелкое дело".
Пострадавшая от действий полицейских в Кагарлыке Неля Погребицкая после того, как ей дали государственную охрану стала чувствовать себя спокойнее.
В интервью ТСН девушка рассказала, что до этого боялась приходить вечером домой, ей часто угрожали.
Говоря о наказании своих обидчиков, над которыми скоро состоится суд, Погребицкая выразила желание, “чтобы над ними также поиздевались, как они”.
“Сколько издевались над ребятами кагарлыцкими. На квартире также били и издевались над ними. Как я подняла это все – и они написали заявления. И моей сестре говорил: "На трассе будешь стоять" – рассказала девушка.
Она уточнила, что Сулима приставал к ее 14-летней сестре. Но та боялась рассказать об этом. Смогла только сейчас.
"Возил ее без разрешения родителей. Возил ее до четырех часов. За ноги трогал Сергей Сулима", – рассказала Погребицкая.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сотрудников Кагарлыкского отдела полиции в Киевской области подозревают в изнасиловании молодой женщины. Руководство отдела было отстранено.
Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
Выяснилось, что подозреваемые в изнасиловании сотрудники Кагарлыкского полиции за время службы не сделали ничего полезного, а один из них уже имел дисциплинарное наказание.
Также полицейские из Кагарлыка, которые подозреваются в изнасиловании, возможно, избежали переаттестации во время реформы полиции.
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По результатам первого этапа служебного расследования были уволены 10 сотрудников.
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