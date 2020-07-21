Суд продлил следствие по делу об изнасиловании в Кагарлыке: пострадавшая рассказала об угрозах 14-летней сестре

Голосеевский суд Киева продлил сроки следствия по делу о пытках и изнасиловании в Кагарлицком отделении Обуховского отдела полиции до 6 месяцев.

Об этом сообщила адвокат пострадавшей Нелли Погребицькой Елена Сотник в Facebook.

Защитник уточнила, что в суд доставили всех 4 кагарлицких полицейских, подозреваемых в пытках 4 человек. В частности, и Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают еще и в изнасиловании Нелли Погребицькой.

По словам Сотник, адвокат одного из подозреваемых возражал против продления следствия, потому что "так и не смог понять, в чем сложность уголовного производства".

А сам подозреваемый Сулима возмутился в своем выступлении, что "20 следователей ГБР расследует такое ​​мелкое дело".

Пострадавшая от действий полицейских в Кагарлыке Неля Погребицкая после того, как ей дали государственную охрану стала чувствовать себя спокойнее.

В интервью ТСН девушка рассказала, что до этого боялась приходить вечером домой, ей часто угрожали.

Говоря о наказании своих обидчиков, над которыми скоро состоится суд, Погребицкая выразила желание, “чтобы над ними также поиздевались, как они”.

“Сколько издевались над ребятами кагарлыцкими. На квартире также били и издевались над ними. Как я подняла это все – и они написали заявления. И моей сестре говорил: "На трассе будешь стоять" – рассказала девушка.

Она уточнила, что Сулима приставал к ее 14-летней сестре. Но та боялась рассказать об этом. Смогла только сейчас.

"Возил ее без разрешения родителей. Возил ее до четырех часов. За ноги трогал Сергей Сулима", – рассказала Погребицкая.

Суд продлил следствие по делу о пытках и изнасиловании в Кагарлыке (Facebook Елены Сотник)

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