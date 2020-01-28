Суд безальтернативно взял под стражу на два месяца террориста "ДНР", который в Киеве стрелял в полицейских и ранил одного из них.

Об этом сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко на своей странице в Facebook. Он отметил, что подозреваемый в 2003 году в Донецке был осужден по четырем статьям УК Украины, а в 2009-м получил очередную судимость по одной статье.

"По материалам полиции Киева и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины этот подозреваемый рецидивист сегодня (27 января. – Ред.) судом взят безальтернативно под стражу сроком на 2 месяца", – написал Шевченко.

Суд принял решение по террористу "ДНР", который в Киеве обстрелял полицейских

Правоохранитель выразил надежду, что его коллеги из спецслужб "тщательно отработают этого злоумышленника".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали террориста "ДНР", который накануне стрелял в полицейских и ранил 25-летнего участкового офицера.

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