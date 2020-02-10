Суд принял решение по подозреваемой в деле об угрозах Зеленскому Зверобой

Печерский районный суд Киева отпустил волонтерку и участницу российско-украинской войны Марусю Зверобой под личное обязательство. Она будет вынуждена носить электронный браслет для того, чтобы за ее передвижением могли следить.

Соответствующее решение было принято 10 февраля на заседании. Речь идет о деле об угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Также подозреваемую обязали являться по каждому требованию к следователю, прокурору или в суд, не отлучаться за пределы Киева и области без разрешения, сообщать об изменении своего проживания и в случае трудоустройства – о смене работы, а еще сдать на хранение заграничный паспорт.

Суд принял решение по Зверобой Telegram/Маруся Зверобой

Избранная Зверобой мера пресечения будет действовать до 9 апреля. Примечательно, что перед заседанием подозреваемая находилась в хорошем настроении и делала селфи. Впрочем, уже потом на суде она вела себя агрессивно, выкрикивала оскорбительные фразы.

Суд принял решение по Зверобой Апостроф

Суд принял решение по Зверобой Telegram/Маруся Зверобой

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зверобой и нардеп от "Европейской солидарности" София Федина сделали скандальное заявление о президенте Зеленском, намекнув, что его могут убить.

Затем против них было заведено уголовное производство.

Зверобой пожаловалась на якобы преследования людей, несогласных с политикой Зеленского.

Также она обвинила президента в том, что он якобы будет сдавать интересы Украины.

Зверобой в Государственном бюро расследований вручили уведомление о подозрении.

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