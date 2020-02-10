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10 февраля • обновлено в 15:21
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/ Криминал

Суд принял решение по подозреваемой в деле об угрозах Зеленскому Зверобой

8.6т
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Печерский районный суд Киева отпустил волонтерку и участницу российско-украинской войны Марусю Зверобой под личное обязательство. Она будет вынуждена носить электронный браслет для того, чтобы за ее передвижением могли следить.

Соответствующее решение было принято 10 февраля на заседании. Речь идет о деле об угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Также подозреваемую обязали являться по каждому требованию к следователю, прокурору или в суд, не отлучаться за пределы Киева и области без разрешения, сообщать об изменении своего проживания и в случае трудоустройства – о смене работы, а еще сдать на хранение заграничный паспорт.

Суд принял решение по Зверобой

Суд принял решение по Зверобой

Telegram/Маруся Зверобой

Избранная Зверобой мера пресечения будет действовать до 9 апреля. Примечательно, что перед заседанием подозреваемая находилась в хорошем настроении и делала селфи. Впрочем, уже потом на суде она вела себя агрессивно, выкрикивала оскорбительные фразы.

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Суд принял решение по Зверобой

Суд принял решение по Зверобой

Апостроф

Суд принял решение по Зверобой

Суд принял решение по Зверобой

Telegram/Маруся Зверобой

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Маруся Зверобой
Место
Украина Киев
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Комментарии
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Надежда Вера
Надежда Вера
Оно увидели в словах Маруси угрозу никчемной его жизни и весь карательный аппарат задействован против ЖЕНЩИНЫ-ВОИНА, ЖЕНЩИНЫ-ЗАЩИТНИЦЫ УКРАИНЫ, ЖЕНЩИНЫ С БОЛЬШИМ ЧУВСТВОМ ЮМОРА И ВЫДЕРЖКИ. Это же сколько денег налогоплательщиков уйдет на переливание из пустого в порожнее, а можно было бы за газ целого села оплатить и собаку не продавать. Давай, жги Маруся. Этот суд - пример безпримерной трусости главного не пойми что.
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0
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sadyk alex
sadyk alex
суд должен был ее арестовать и посадить в тюрьму.
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1
Говорова Елена
Говорова Елена
На этом суде очень хорошо показали себя эти тн добровольцы. Мне стыдно сейчас, что поддерживала майдан и ато. И виноват в первую очередь Порошенко, он развёл в государстве эту мразь..... А как сейчас ? Только очень жестко и не смотреть на их липовые заслуги...
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3
2
sadyk alex
sadyk alex
Говорова Елена, я абсолютно солидарен с вами.
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1
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Перепил Недо
Перепил Недо
Говорова Елена, Ехай на свою Московщину.
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