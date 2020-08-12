Суд принял новое решение по подозреваемому в деле Шеремета музыканту Антоненко

Марина Лисничук Криминал 15:58, 12.08.2020 Обновлено: 16:05, 12.08.2020

Киевский апелляционный суд отказал в снятии ареста с подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта, волонтера и бойца АТО Андрея Антоненко.

Соответствующее решение было принято после рассмотрения апелляционной жалобы защиты Riffmaster на заседании 12 августа. Во время него люди, которые поддерживали музыканта в суде, кричали "Позор!" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, что на заседание Антоненко провели под конвоем, оно началось в 13:00 и продлилось три часа. В зал не пустили ни его родственников, ни журналистов и поручителей.

Антоненко в Киевском апелляционном суде
(magnolia-tv.com)

При этом, кроме тех, кто согласился принять Антоненко на поруки, поддержать его также пришли другой фигурант дела Яна Дугарь и экс-нардеп Татьяна Черновол.

Яна Дугарь пришла поддержать Антоненко в суде
(5.ua)

Группа поддержки собралась и под зданием суда – там активисты зажгли файеры и требовали в целом освобождения политических заключенных в Украине.

Активисты зажгли файеры у здания суда
(magnolia-tv.com)

Добавим, что желание принять Антоненко на личные поруки согласились несколько народных депутатов. В общем собралось около 10 заявлений на поручительство, которые суд не поддержал.

Десятки активистов пришли поддержать Антоненко под зданием суда
(magnolia-tv.com)
Татьяна Черновол
(Telegram-канал PavlovskyNews)
Группа поддержки Антоненко
(5.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Киевский апелляционный суд отпустил под круглосуточный домашний арест и другую подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета врача Юлию Кузьменко.

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