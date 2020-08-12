Суд принял новое решение по подозреваемому в деле Шеремета музыканту Антоненко
Киевский апелляционный суд отказал в снятии ареста с подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта, волонтера и бойца АТО Андрея Антоненко.
Соответствующее решение было принято после рассмотрения апелляционной жалобы защиты Riffmaster на заседании 12 августа. Во время него люди, которые поддерживали музыканта в суде, кричали "Позор!" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Отметим, что на заседание Антоненко провели под конвоем, оно началось в 13:00 и продлилось три часа. В зал не пустили ни его родственников, ни журналистов и поручителей.
При этом, кроме тех, кто согласился принять Антоненко на поруки, поддержать его также пришли другой фигурант дела Яна Дугарь и экс-нардеп Татьяна Черновол.
Группа поддержки собралась и под зданием суда – там активисты зажгли файеры и требовали в целом освобождения политических заключенных в Украине.
Добавим, что желание принять Антоненко на личные поруки согласились несколько народных депутатов. В общем собралось около 10 заявлений на поручительство, которые суд не поддержал.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Киевский апелляционный суд отпустил под круглосуточный домашний арест и другую подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета врача Юлию Кузьменко.